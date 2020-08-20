24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:16
|06:49
|13:36
|17:11
|20:13
|21:33
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "كائنات انتخابية" تشعل الصراع بين الأحزاب قبل استحقاقات 2021
- تعيينات اللجان الجهوية بالصحراء
- الترسانة القانونية تنحني أمام انتهاك الحياة الخاصة للأفراد بالمغرب
- إصابة أفراد القوات المساعدة في حريق الفنيدق
- القضاء يجرد مستشارا من عضوية جماعة مراكش
رصيف الصحافة: مستشفى جديد بقاعدة بنجرير لعلاج مرضى "كورونا" (5.00)
"البنتاغون" يوافق على منح القوات المسلحة الملكية مقاتلات نفاثة (3.20)
الترسانة القانونية تنحني أمام انتهاك الحياة الخاصة للأفراد بالمغرب (3.00)
- المغرب يسجل 1510 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (135)
- "البنتاغون" يوافق على منح القوات المسلحة الملكية مقاتلات نفاثة - (105)
- تفاصيل تعيين أوجار رئيسا لبعثة أممية لتقصي الحقائق في ليبيا - (95)
- آخر مغاربة "غوانتانامو" .. 18 سنة من التعذيب والإذلال والظّلم - (73)
- أثر رجعي يضخ المال في جيوب "ضباط الكهرباء" - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت
أعلنت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بدرعة تافيلالت عن تسجيل 122 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بأقاليم الجهة إلى حدود السادسة مساء من يوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية انتشار الوباء إلى 1637 حالة.
وذكرت المديرية الجهوية للصحة أن الحالات الـ122 المؤكدة تتوزع على إقليم الرشيدية بـ95 حالة، وإقليم ورزازات بـ16 حالة، وإقليم ميدلت بـ10 حالات، وحالة واحدة بإقليم تنغير. مقابل شفاء 9 حالات جديدة؛ منها 5 حالات بإقليم ميدلت، وحالتان بكل من إقليمي الرشيدية وورزازات، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 961 حالة.
وأوضح المصدر ذاته أن مجموع الحالات الموجودة قيد العلاج في الجهة بلغ ما مجموعه 616 حالة، أغلبها في إقليم الرشيدية. في المقابل، تم تسجيل 4 حالات وفيات جديدة؛ حالتان بإقليم ورزازات، وحالة بكل من إقليم ميدلت وزاكورة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 34 حالة منذ بداية انتشار الوباء.