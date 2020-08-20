تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت

هسبريس من تنغير

أعلنت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بدرعة تافيلالت عن تسجيل 122 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بأقاليم الجهة إلى حدود السادسة مساء من يوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية انتشار الوباء إلى 1637 حالة.

وذكرت المديرية الجهوية للصحة أن الحالات الـ122 المؤكدة تتوزع على إقليم الرشيدية بـ95 حالة، وإقليم ورزازات بـ16 حالة، وإقليم ميدلت بـ10 حالات، وحالة واحدة بإقليم تنغير. مقابل شفاء 9 حالات جديدة؛ منها 5 حالات بإقليم ميدلت، وحالتان بكل من إقليمي الرشيدية وورزازات، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 961 حالة.

وأوضح المصدر ذاته أن مجموع الحالات الموجودة قيد العلاج في الجهة بلغ ما مجموعه 616 حالة، أغلبها في إقليم الرشيدية. في المقابل، تم تسجيل 4 حالات وفيات جديدة؛ حالتان بإقليم ورزازات، وحالة بكل من إقليم ميدلت وزاكورة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 34 حالة منذ بداية انتشار الوباء.