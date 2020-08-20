القضاء يدين مشاركين في احتجاجات جرادة بالحبس

هسبريس من الرباط

أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة أحكامها على مجموعة من معتقلي مدينة جرادة على خلفية احتجاجهم على وفاة "أحد شهداء الرّغيف الأسود"، الذي لقي مصرعه في أحد آبار الفحم الحجري بالمنطقة.

وحكمت ابتدائية وجدة على عبد العزيز بودشيش بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم، وعلى المعتقليْن الطيب موغلية ومصطفى ادعينين بستّة أشهر حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، فيما أدانت نور الدين اشيبان "بما قضى" و500 درهم غرامة.

كما نطقت المحكمة الابتدائية في مدينة وجدة بحبس بوجمعة قسو شهرين نافذين مع غرامة قدرها 500 درهم، وحكمت على عبد القادر موغلي بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم.

وتأتي هذه الأحكام في حقّ نشطاء مدينة جرادة بعد محاكمة استمرّت ستّ ساعات في قاعة المحكمة بمدينة وجدة، للبتّ في متابعتهم بتهم "التّجمهر والتّحريض على التّجمهر غير المرخّص، وخرق حالة الطّوارئ الصّحّيّة".