كورونا يطال الرئيس والنائب الأول بجماعة ورزازات

هسبريس من ورزازات

كشفت التحاليل المخبرية التي أخضع لها كل من رئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات ونائبه الأول إصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد، وفق ما أوردته مصادر مسؤولة لجريدة هسبريس الإلكترونية.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن التحاليل المخبرية التي أجريت للمسؤولين الجماعيين المذكورين جاءت نتائجها إيجابية، مشيرة إلى أن المصابين يتابعان العلاج بمنزليهما وهما في صحة جيدة.

وحسب المصادر نفسها، فإن المصابين هما عبد الرحمان الدريسي، رئيس جماعة ورزازات وهو في الوقت نفسه مستشار برلماني عن حزب الحركة الشعبية؛ وسعيد الصادق، النائب الأول للرئيس مجلس جماعة ورزازات وهو في الوقت ذاته نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية.

وذكرت مصادر هسبريس أن تسجيل إصابتين في صفوف المسؤوليْن المنتخبيْن سالفي الذكر استنفرت السلطات الصحية، التي عملت على إجراء التحاليل لعدد من المقربين من المصابين.