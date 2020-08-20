24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:16
|06:49
|13:36
|17:11
|20:13
|21:33
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لا يتعلمون ولا يعتبرون ولا يعتذرون!
- إسبانيا تواصل برمجة الرحلات البحرية من المغرب
- إجمالي "وفيات كورونا" يتجاوز 20 ألفا في إيران
- استيراد المغرب للنفايات .. حاجة صناعية أم "مزبلة" للدول المتقدمة؟
- تفشي الجائحة يسائل مستقبل الدخول المدرسي في "المدن الموبوءة"
مؤسسات الدولة تقترف "مخالفة قانونية جسيمة" باستعمال الفرنسية (5.00)
- المغرب يسجل 1510 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (136)
- تفاصيل تعيين أوجار رئيسا لبعثة أممية لتقصي الحقائق في ليبيا - (95)
- باحثون يعزون التراخي في مواجهة جائحة كورونا إلى "استفحال الجهل" - (94)
- مؤسسات الدولة تقترف "مخالفة قانونية جسيمة" باستعمال الفرنسية - (89)
- تفشي الجائحة يسائل مستقبل الدخول المدرسي في "المدن الموبوءة" - (85)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كورونا يطال الرئيس والنائب الأول بجماعة ورزازات
كشفت التحاليل المخبرية التي أخضع لها كل من رئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات ونائبه الأول إصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد، وفق ما أوردته مصادر مسؤولة لجريدة هسبريس الإلكترونية.
وتبعا للمصادر ذاتها، فإن التحاليل المخبرية التي أجريت للمسؤولين الجماعيين المذكورين جاءت نتائجها إيجابية، مشيرة إلى أن المصابين يتابعان العلاج بمنزليهما وهما في صحة جيدة.
وحسب المصادر نفسها، فإن المصابين هما عبد الرحمان الدريسي، رئيس جماعة ورزازات وهو في الوقت نفسه مستشار برلماني عن حزب الحركة الشعبية؛ وسعيد الصادق، النائب الأول للرئيس مجلس جماعة ورزازات وهو في الوقت ذاته نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية.
وذكرت مصادر هسبريس أن تسجيل إصابتين في صفوف المسؤوليْن المنتخبيْن سالفي الذكر استنفرت السلطات الصحية، التي عملت على إجراء التحاليل لعدد من المقربين من المصابين.