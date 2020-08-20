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كُتّاب وآراء
13 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة بمليلية
أعلنت المديرية الإقليمية للمعهد الوطني للإدارة الصحية في حكومة مليلية المحتلّة، الخميس، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 216 حالة.
وأضاف المصدر ذاته أنّ الحالة الوبائية بالثغر المحتلّ عرفت أيضا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، شفاء 5 حالات جديدة رفعت إجمالي المتعافين من الفيروس التّاجي إلى 137، فيما توفيت حالتان فقط في وقت سابق.
ويتابع العلاجَ حاليا 77 مصابًا، من بينهم خمسة مرضى يتلقّون علاجهم بمستشفى "كومركال"، ولا تتواجد أيّة حالة خطيرة في صفوف المصابين في وحدة العناية المركّزة.
جدير بالذكر أن السّلطات الصحية بالمدينة السّليبة أجرت إلى حدّ الآن 6662 اختبارا تشخيصيا للكشف عن "كوفيد-19" منذ بداية انتشاره بالمدينة منتصف شهر مارس المنصرم.