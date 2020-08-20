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كُتّاب وآراء
مُسنّة ترفع عدد "وفيات كورونا" إلى 5 بخريبكة
أعلنت المصالح الصحية بإقليم خريبكة، الخميس، عن وفاة امرأة مسنّة مصابة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح بذلك خامس حالة وفاة تُسجّل بالإقليم بسبب الإصابة بـ"كوفيد-19".
وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالكة، التي أكّد عدد من أفراد أسرتها أن عمرها يتجاوز المئة عاما، كانت قد دخلت إلى المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بمدينة خريبكة في حالة غيبوبة، ما دفع الطاقم الطبي إلى إحالتها على قسم العناية المركزة لإنقاذ حياتها.
وأضافت المصادر ذاتها أنه في إطار التدابير التي تحرص المصالح الصحية على اعتمادها مع بعض الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، تمّ إخضاع المريضة للتحاليل المخبرية، غير أنها توفّيت مساء الأربعاء قبل صدور النتائج.
وقالت مصادر هسبريس إن المصالح الصحية احتفظت بجثة الهالكة في انتظار صدور نتائج التحاليل، من أجل تحديد الإجراءات التي يمكن تطبيقها المرتبطة بتسليم الجثة إلى الأسرة، إما بتسليمها على أساس وفاة عادية، أو من خلال تجهيزها ودفنها وفق البروتوكول الخاصة بحالات الوفاة بسبب "كوفيد-19".
وبعد صدور نتائج التحاليل المخبرية صباح الخميس، تمّ التأكد فعلا من إصابة الهالكة بفيروس كورونا المستجد، ما دفع المصالح الطبية والسلطات المحلية إلى مباشرة الإجراءات الخاصة بتسليم ودفن جثث ضحايا "كوفيد-19"، والإعلان رسميا عن وفاة جديدة بسبب الفيروس على مستوى الإقليم.