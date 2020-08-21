جمعيات بسطّات توفّر النقل للطلبة في الامتحانات

إبراهيم الحافظون من سطات

بادرت مجموعة من جمعيات النقل المدرسي بالعالم القروي بإقليم سطات إلى وضع سيارات النقل المدرسي رهن إشارة الطلبة والطالبات التابعين لجامعة الحسن الأول بسطات المقبلين على اجتياز الامتحانات خلال شهر شتنبر المقبل، قصد تأمين تنقّلهم من مقرات سكنهم نحو مراكز الامتحانات والعودة مساء، طيلة أيام الاختبارات.

مصادر هسبريس أفادت بأن مشكل إقامة الطلبة والطالبات بمدينة سطات بعدما تركوا الدور التي كانوا يستأجرونها، وكذا استحالة استقبالهم بالحي الجامعي ودور الطالبة والطالب، في إطار الاحترازات الوقائية لمواجهة انتشار كورونا، عوامل دفعت عددا من رؤساء الجماعات الترابية، بتنسيق مع جمعيات النقل المدرسي بالإقليم، إلى التفكير في توفير النقل للطلبة والطالبات.

وزادت المصادر ذاتها أن عددا من الجماعات الترابية أعلنت افتتاح باب تسجيل الطلبة والطالبات الراغبين في الاستفادة من النقل خلال فترة الامتحانات، كجماعات أولاد عامر، وبني خلوك، وبلدية البروج، وسيدي أحمد الخدير وغيرها، في حين ما تزال جمعيات أخرى تتدارس الطريقة التي يمكن أن تقدّم بها خدماتها في انتظار تحديد مراكز الامتحانات، شريطة عدم تزامنها مع الدخول المدرسي للأسلاك الأخرى، التي ستكون الأولى بالاستفادة من النقل المدرسي، نظرا لضعف الأسطول ببعض الجماعات الترابية.

عبد الحق بلعيساوي، رئيس جماعة أولاد عامر دائرة البروج، وهو أول المبادرين بفكرة توفير النقل المدرسي للطلبة والطالبات، قال في تصريح لهسبريس إن الفكرة جاءت من إحدى بناته وصديقاتها اللائي طرح أمامهن مشكل التنقل خلال فترة الامتحانات الجامعية في شتنبر القادم من مدينة البروج إلى مدينة سطات التي تبعد بـ 80 كيلومترا عن جماعة أولاد عامر.

وأضاف بلعيساوي أنه في إطار المصلحة العامة، وبتنسيق مع رئيس جمعية النقل المدرسي بجماعة أولاد عامر، جرى الاتفاق على توفير النقل المدرسي مجانا، وأصدرا إعلانا بافتتاح التسجيل لجميع الطلبة والطالبات المنحدرين من الجماعة التي يشرف على تسييرها للاستفادة من التنقل نحو مركز الامتحان الذي ستحدّده جامعة الحسن الأول، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع.

وفي السياق ذاته، أصدرت جامعة الحسن الأول بلاغا، توصلت هسبريس بنسخة منه، أعلنت من خلاله اعتماد مراكز القرب محليا وإقليميا وجهويا لاجتياز امتحانات الدورة الربيعية المبرمجة في شهر شتنبر المقبل، حرصا على سلامة جميع مكونات الجامعة من طلبة وموظفين إداريين وأساتذة جامعيين.

وحسب البلاغ ذاته، فإنه أخذا بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها بلادنا جراء جائحة "كوفيد-19"، ستعلن كل مؤسسة من مؤسسات جامعة الحسن الأول في الأيام القليلة المقبلة، عبر بوابتها الإلكترونية، عن البرمجة المعتمدة والمركز المخصص لاجتياز الامتحانات.