هذه تفاصيل التوزيع الجغرافي لحالات "كورونا" الجديدة في المغرب

هسبريس ـ أمال كنين

أعلنت وزارة الصحة أنه، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تسجيل 1325 حالة مؤكدة للإصابة بوباء "كوفيد 19"؛ فيما بلغ معدل الإصابة التراكمي 3.6 لكل مائة ألف نسمة، ونسبة الفتك بلغت 1,6 في المائة، ونسبة التعافي 69 في المائة، فيما عدد الحالات النشطة بلغ 14057 حالة بمعدل 39 حالة لكل مائة ألف نسمة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 194 حالة بمختلف أقسام العناية المركزة والإنعاش.

وحلت جهة الدار البيضاء سطات في الرتبة الأولى من حيث عدد الحالات المسجلة، وبلغت 301؛ من بينها 208 حالات بالدار البيضاء، و24 حالة بمديونة، و21 بالمحمدية، و19 حالة بالجديدة، وتسع حالات بسطات، وسبع حالات بالنواصر، وست حالات بابن سليمان، و4 حالات بسيدي بنور، و3 حالات ببرشيد.

وحلت جهة فاس مكناس في الرتبة الثانية بـ262 حالة؛ من بينها 95 حالة بفاس، و62 حالة بصفرو، و34 حالة بتازة، و30 حالة بمكناس، و17 حالة ببولمان، و10 حالات بتاونات، وتسع حالات بالحاجب، وخمس حالات بإفران.

أما جهة مراكش أسفي فقد سجلت بها 240 حالة مؤكدة بفيروس "كورونا"؛ من بينها 169 حالة بمراكش، و27 حالة بالحوز، و20 حالة باليوسفية، و11 حالة بالرحامنة، وخمس حالات بقلعة السراغنة، وثلاث حالات بكل من شيشاوة والصويرة، وحالتان بأسفي.

وعرفت جهة بني ملال خنيفرة 154 حالة؛ من بينها 88 حالة بأزيلال، و28 حالة بخريبكة، و24 حالة ببني ملال، و14 حالة بخنيفرة.

وسجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 101 حالة؛ من بينها 42 حالة بتطوان، و35 حالة بطنجة، و16 بالحسيمة، وست حالات بالمضيق الفنيدق، وحالتان بوزان.

وشهدت جهة الرباط سلا القنيطرة 95 حالة؛ من بينها 48 حالة بسلا، و22 حالة بالصخيرات تمارة، و16 حالة بالرباط، وست حالات بالقنيطرة، وحالتان بسيدي سليمان، وحالة بالخميسات.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 82 حالة؛ من بينها 27 حالة بزاكورة، و22 حالة بميدلت، و18 حالة بالراشيدية، وعشر حالات بورزازات، وخمس حالات بتنغير.

أما جهة سوس ماسة فسجلت بها 41 حالة؛ من بينها 20 حالة بأكادير، و17 حالة بتارودانت، وأربع حالات بإنزكان آيت ملول.

وسجلت جهة الشرق ثلاثين حالة؛ من بينها 11 حالة بالناظور، وسبع حالات بكل من جرسيف ووجدة أنكاد، وثلاث حالات ببركان، وحالتان بتاوريرت.

وسجلت تسع حالات بإقليم وادي الذهب الداخلة، وثمان حالات بكلميم واد نون، وأربع حالات بسيدي إفني، وحالتان بكلميم، ومثلها بطانطان، وحالتان بجهة العيون الساقية الحمراء، وحالة بالعيون، ومثلها بالسمارة.