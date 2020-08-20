الوضعية الوبائية تجلب قرارات جديدة بالقصر الكبير

هسبريس من القصر الكبير

تفاعلا مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بمدينة القصر الكبير، قرّرت السلطات المحلية تطبيق مجموعة من التدابير للحد من انتشار الفيروس، والحيلولة دون وقوع إصابات جديدة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن السلطات بمدينة القصر الكبير قرّرت، ابتداء من مساء الخميس، تنظيم حملات واسعة تستهدف القطاعات غير المهيكلة، خاصة ما يتعلق بالباعة الجائلين وأصحاب العربات.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحملات التي ستنظمها السلطات بالمدينة ستركّز أيضا على الأماكن العامة التي يشهد تجمعات للمواطنين، سواء بالحدائق والمنتزهات أو الساحات العمومية بالأحياء السكنية للمدينة.

وبخصوص التدابير المتعلقة بالأنشطة غير المهيكلة، حددت السلطات الساعة السابعة من مساء كل يوم لوقف الأنشطة؛ وهو التوقيت نفسه الذي يُمنع بَعدهُ على المواطنين الوجود بالحدائق والساحات العمومية.

وحددت القراراتُ الجديدة للسلطات بمدينة القصر الكبير الساعة العاشرة ليلا لإغلاق جميع المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالمدينة، إلى حين تحسّن الوضع الوبائي بالمنطقة وإصدار قرارات جديدة.

يُشار إلى أن مدينة القصر الكبير سجّلت، في الآونة الأخيرة، إصابات عديدة بفيروس "كورونا" المستجد، إضافة إلى تسجيل حالتيْ وفاة.