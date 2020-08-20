24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1606:4913:3617:1120:1321:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. خطط "البيجيدي" لإنهاك الدولة وتفقير الشعب (5.00)

  2. مؤسسات الدولة تقترف "مخالفة قانونية جسيمة" باستعمال الفرنسية (5.00)

  3. فوق القانون (5.00)

  4. عاصمة فواكه البحر (5.00)

  5. إقبال كبير على حملة للتبرع بالدم في مدينة ميدلت (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | الوضعية الوبائية تجلب قرارات جديدة بالقصر الكبير

الوضعية الوبائية تجلب قرارات جديدة بالقصر الكبير

الوضعية الوبائية تجلب قرارات جديدة بالقصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
الخميس 20 غشت 2020 - 20:10

تفاعلا مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بمدينة القصر الكبير، قرّرت السلطات المحلية تطبيق مجموعة من التدابير للحد من انتشار الفيروس، والحيلولة دون وقوع إصابات جديدة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن السلطات بمدينة القصر الكبير قرّرت، ابتداء من مساء الخميس، تنظيم حملات واسعة تستهدف القطاعات غير المهيكلة، خاصة ما يتعلق بالباعة الجائلين وأصحاب العربات.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحملات التي ستنظمها السلطات بالمدينة ستركّز أيضا على الأماكن العامة التي يشهد تجمعات للمواطنين، سواء بالحدائق والمنتزهات أو الساحات العمومية بالأحياء السكنية للمدينة.

وبخصوص التدابير المتعلقة بالأنشطة غير المهيكلة، حددت السلطات الساعة السابعة من مساء كل يوم لوقف الأنشطة؛ وهو التوقيت نفسه الذي يُمنع بَعدهُ على المواطنين الوجود بالحدائق والساحات العمومية.

وحددت القراراتُ الجديدة للسلطات بمدينة القصر الكبير الساعة العاشرة ليلا لإغلاق جميع المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالمدينة، إلى حين تحسّن الوضع الوبائي بالمنطقة وإصدار قرارات جديدة.

يُشار إلى أن مدينة القصر الكبير سجّلت، في الآونة الأخيرة، إصابات عديدة بفيروس "كورونا" المستجد، إضافة إلى تسجيل حالتيْ وفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.