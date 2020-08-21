تفاصيل الإصابات الجديدة بـ"كورونا" في جهة سوس

رشيد بيجيكن من أكادير

بلغ المجموع التراكمي للحالات المؤكدة إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد في جهة سوس ماسة، إلى غاية الساعة الخامسة من بعد زوال يوم الخميس، 554 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 41 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفق آخر المعطيات المحينة للمديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، فقد توزعت هذه الحالات الجديدة بين أكادير إداوتنان بـ20 حالة، وتارودانت بـ17 حالة، وإنزكان آيت ملول بأربع حالات.

المعطيات الرسمية ذاتها كشفت عن تسجيل ثلاث حالات شفاء بإقليم طاطا، بعدما أكدت التحاليل المخبرية المزدوجة خلوها من الفيروس؛ فيما شهدت عمالة أكادير إداوتنان حالة وفاة واحدة. أما الحالات المستبعدة مخبريا، فبلغت 86050 حالة منذ ظهور الوباء بالجهة.