24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:5013:3617:1120:1221:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مؤسسات الدولة تقترف "مخالفة قانونية جسيمة" باستعمال الفرنسية (5.00)

  2. فوق القانون (5.00)

  3. إقبال كبير على حملة للتبرع بالدم في مدينة ميدلت (5.00)

  4. باحثون يعزون التراخي في مواجهة جائحة كورونا إلى "استفحال الجهل" (5.00)

  5. "الصراعات والحروب" تلتهم الملايين في التعاضدية الوطنية للفنانين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | تفاصيل الإصابات الجديدة بـ"كورونا" في جهة سوس

تفاصيل الإصابات الجديدة بـ"كورونا" في جهة سوس

تفاصيل الإصابات الجديدة بـ"كورونا" في جهة سوس
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 21 غشت 2020 - 07:55

بلغ المجموع التراكمي للحالات المؤكدة إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد في جهة سوس ماسة، إلى غاية الساعة الخامسة من بعد زوال يوم الخميس، 554 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 41 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفق آخر المعطيات المحينة للمديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، فقد توزعت هذه الحالات الجديدة بين أكادير إداوتنان بـ20 حالة، وتارودانت بـ17 حالة، وإنزكان آيت ملول بأربع حالات.

المعطيات الرسمية ذاتها كشفت عن تسجيل ثلاث حالات شفاء بإقليم طاطا، بعدما أكدت التحاليل المخبرية المزدوجة خلوها من الفيروس؛ فيما شهدت عمالة أكادير إداوتنان حالة وفاة واحدة. أما الحالات المستبعدة مخبريا، فبلغت 86050 حالة منذ ظهور الوباء بالجهة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.