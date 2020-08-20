تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت

محمد ايت حساين

أحصت جهة درعة تافيلالت، خلال 24 ساعة، 82 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالعدوى في عموم الجهة، منذ بداية انتشار الوباء، إلى 1719 حالة.

ووفق المعطيات التي أفادت بها المديرية الجهوية للصحة، عند الساعة السادسة من مساء الخميس، توزعت الحالات الجديدة المعلنة على زاكورة بـ27 حالة، وميدلت بـ22 حالة، والرشيدية بـ18 حالة، وورزازات بـ10 حالات، وإقليم تنغير بـ5 حالات.

وبلغ عدد حالات الشفاء، في الـ24 ساعة الماضية بجهة درعة تافيلالت، 65 حالة سجلت منها 44 حالة بإقليم ورزازات، و21 حالة بإقليم الرشيدية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء بجميع أقاليم الجهة إلى 1026 حالة شفاء منذ بداية تفشي الوباء.

وبخصوص حالات الوفيات، أشارت المعطيات، التي وفرتها المديرية الجهوية للصحة، إلى أن إقليمي ورزازات وميدلت سجلا في الـ24 ساعة الماضية حالة وفاة جديدة لكل واحد منهما، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 36 حالة؛ منها 16 حالة بإقليم ورزازات، و12 حالة بإقليم الرشيدية، و3 حالات بإقليم زاكورة، وحالتان بإقليم ميدلت، فيما لم تسجل أية حالة وفاة بإقليم تنغير.

وتبعا للبيانات الرسمية ذاتها، يعالج من الفيروس ما مجموعه 619 حالة، تتوزع على إقليم الرشيدية بـ363 حالة، وإقليم ورزازات بـ103 حالات، وإقليم زاكورة بـ70 حالة، وإقليم ميدلت بـ66، وإقليم تنغير بـ54 حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 56439 حالة في عموم الجهة.