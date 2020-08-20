رئيس النيابة العامة يقضي عطلة بمنتجع "أطالعيون"

هسبريس من الناظور

يقضي محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، عطلته السنوية ضواحي مدينة الناظور.

وشُوهد عبد النباوي رفقة زوجته، مطلع الأسبوع الجاري، في المنتجع الفاخر أطالعيون، المطل على بحيرة مارتشيكا.

يُذكر أن المغرب يشهد عطلة قضائية، انطلقت في الثاني من شهر غشت الجاري وتنتهي يوم الـ31 من الشهر ذاته.