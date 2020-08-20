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كُتّاب وآراء
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رئيس النيابة العامة يقضي عطلة بمنتجع "أطالعيون"
الخميس 20 غشت 2020 - 21:05
يقضي محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، عطلته السنوية ضواحي مدينة الناظور.
وشُوهد عبد النباوي رفقة زوجته، مطلع الأسبوع الجاري، في المنتجع الفاخر أطالعيون، المطل على بحيرة مارتشيكا.
يُذكر أن المغرب يشهد عطلة قضائية، انطلقت في الثاني من شهر غشت الجاري وتنتهي يوم الـ31 من الشهر ذاته.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
1 - قاض الخميس 20 غشت 2020 - 21:14
خطوة مهمة من السيد الرئيس لتشجيع السياحة في الريف
تعليق غير لائق
-44
2 - NOUR الخميس 20 غشت 2020 - 21:16
الناظور يا سلام أصبحت وجهة لكبار المسوولين المغاربة بغرض السياحة
3 - المنتجع الفاخر الخميس 20 غشت 2020 - 21:19
و زعم شكون بغيتيو امشي للمنتجع الفاخر حارس، أمن ولا كاتب ضبط
4 - Abdou 1 الخميس 20 غشت 2020 - 21:20
عطلة ممتعة. نطلب من الله ان يرفع عنا هذا الوباء يا ارحم الراحمين يارب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد من اراد بهذه الأمة الخير والأمان.
5 - عدمي و افتخر الخميس 20 غشت 2020 - 21:20
اعلم الكثير من الاعيان و جنرالات المخزن يقضون عطلهم كيف شاءو دون منع وفي اي مدينة لاننا في المغرب بلد الدمقراطية و الحرية و المساوات و العدل بطبيعة الحال
6 - قرماد الخميس 20 غشت 2020 - 21:24
ومن دفع عطلة رئيس النيابة العامة في فندق فخم خاص
8 - جواد الخميس 20 غشت 2020 - 21:24
دعاية مجانية للمنتجع ومستحقة للناضور أجمل مدينة في العالم
10 - SALAH EDDINE الخميس 20 غشت 2020 - 21:29
احترموا شعور من لايملك حتى قوت يومه فما بالك بقضاء العطل خاصة في هذه الظروف الصعبة التي انقطع فيها مورد رزق بعض المواطنين ارحمونا هناك قضايا مسكوت عنها تستحق النشر
11 - abdellahrahili2100 الخميس 20 غشت 2020 - 21:33
فكرة جميلة لتوجيه السياحة الداخلية وتشجيعها من أجل التنمية.
12 - rachida الخميس 20 غشت 2020 - 21:36
السلام عليكم.أتعجب لبعض الناس تتركهم ضمائرهم أن يقضوا عطلهم كما أرادوا وبكل أريحية ولم تتحرك فيهم ولو نقطة شفقة في قلوبهم وهم يروا أن أغلبية الناس في مأزق ولا يملكون حتى قوت يومهم وخصوصا في مثل هاته الجائحة التي خربت جيوب المواطن.أقسم بالله والله شاهد على كلامي لو كان عندي المال بوفرة لساعدت الفقير أولا قبل التفكير في ملذاتي لاني أولا سأفرح حينها كثيرا لأنني سأحس أني أستطعت أن أساعد محتاجا لا حول له ولا قوة ولو بالقليل وفي نفس الوقت سأطوق لأن يجازيني الله.على مساعدتي هاته.هذا الأجر الذي سيجازيني به الله أفضل لي مئة مرة من مئة عطلة ولكن دوماج.الله إرحمنا من عنده وصافي ويعطينا مناش نعطيوا
13 - إكسلانس الخميس 20 غشت 2020 - 21:41
علاه بالسلامة النيابة العامة كتاخذ عطلة حتى هي!!
14 - بنعبدالسلام الخميس 20 غشت 2020 - 21:51
....ثم نطلب من الأطباء ونساء ورجال الصحة العمومية أن يبرهنوا عن وطنيتهم وحبهم لوطنهم وذلك بتضحيتهم بٖعُطَلهم السنوية وراحتهم وحتى بأرواحهم وكأنهم الوحيدون المعنيون بهذه الجائحة. كم نحن أنانيون ، لا نُقِيمُ أي وَزْنٍ لما تعانيه ثلة من أبنائنا ،أطباء وممرضين، من إرهاق وتعب غير مسبوقين في هذه الظروف الصعبة .كان حريا بنا أن نعبر لهؤلاء المجاهدين عن تضامننا معهم ، على الأقل بالإمتناع عن التمتع بالعُطَل والإستجمام ، وذلك أضعف الإيمان.
15 - FENANE الخميس 20 غشت 2020 - 21:58
الى عطتك أيام دير كطريام ،لماذا لا ؟الاحكام معلقة وملفات ساخنة تتطلب النفاد المعجل والساهرون عليها يقضون عطلهم القضائية لا الصيفية في اجمل المنتجعات ،والاطباء يموتون ويتساقطون كالزبيب نظرا للمسؤلية الملقاة على عاتقهم وظماءرهم النقية والطاهرة في خدمة الوطن والمواطنين الابرياء الذين يستحقون كل الدعم و المساندة في هذه الظرفية العصيبة التي يجتازها. كونوا ربانيين واتقوا الله لومة لائم، ان الله يغفر الذنوب جميعا
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