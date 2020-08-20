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كُتّاب وآراء
30 حالة جديدة بفيروس "كورونا" في جهة الشرق
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ بجهة الشّرق، يوم الخميس، إلى 850 حالة، بعد رصد 30 إصابة جديدة في ظرف 24 ساعة.
وحسب المديرية الجهوية لوزارة الصحّة بالجهة ذاتها، فقد سجّل إقليم النّاظور 11 إصابة، وعمالة وجدة أنجاد وإقليم جرسيف 7 حالات، وإقليم بركان 3 حالات، وحالتين في إقليم تاوريرت.
ووفق المصدر ذاته، فقد تماثل 31 مصابًا بفيروس "كوفيد-19" للشّفاء في كلّ من جرسيف ووجدة وجرادة والناظور والدريوش وفكيك وبركان، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين على مستوى الجهة إلى 623 حالة.
وجدير بالذكر أن عدد الوفيات بلغ 15 في جهة الشّرق منذ بداية انتشار الوباء، مسجّلة في كلّ من وجدة-أنجاد وبركان والناظور والدريوش.