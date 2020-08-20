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جامعة وجدة تخصّص مراكز قرب لاجتياز الاختبارات

جامعة وجدة تخصّص مراكز قرب لاجتياز الاختبارات
عبد الكريم هرواش من الناظور
الخميس 20 غشت 2020 - 23:50

أعلنت جامعة محمّد الأوّل بمدينة وجدة، في بلاغ رسمي، عن إجراء اختبارات الدورة الرّبيعية المؤجّلة في عدد من المراكز على مستوى أقاليم جهة الشّرق.

ويأتي قرار رئاسة الجامعة في ظلّ الظّرفية الحالية المرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجدّ، من أجل إعفاء الطّلبة غير القاطنين بوجدة من التنّقل إلى كليّات الجامعة لإجراء الاختبارات.

وحسب البلاغ ذاته، فإنّ جامعة محمّد الأول "ستعتمد تسعة مراكز القرب للاختبارات محليا وإقليميا وجهويا وهي: وجدة، الناظور، بركان، تاوريرت، فكيك، بوعرفة، كرسيف، جرادة، الحسيمة".

وأشار البلاغ إلى أن اعتماد مراكز القرب يستهدف "اجتياز الطلبة المعنيين اختباراتهم في ظروف ملائمة، وفي احترام تام لكافة التدابير الاحترازية والوقائية لتفادي انتشار الوباء".

ووضع البلاغ ذاته رابطا إلكترونيا من أجل أن يختار كلّ طالب الاختبار الذي يلائمه، قبل أن يطلع على البرمجة المعتمدة وعلى جميع المعلومات الخاصة بالاختبارات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - طالب وجدي الجمعة 21 غشت 2020 - 00:22
كان الاجدر ان يصدر هذا القرار في وقت مبكر لان بعض الطلبة من مدن اخرى توافدوا على وجدة وايضا مشكل اخر مدن الجنوب الشرقي لم يذكروهم وهم بالمئات
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2 - ام طالبة الجمعة 21 غشت 2020 - 00:47
هل هدا التقسيم يهم الكليات دات الاستقطاب المفتوح فقط؟ام يهم ايضا المدارس دات الاستقطاب المحدود مثل est وencg?....الخ. لي افهم شي حاجة افهمنا. الله ارحم الوالدين
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