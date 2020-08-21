عامل بنسليمان يمنع السباحة بالشواطئ جراء كورونا

هسبريس من الرباط

أصدر سمير اليزيدي، عامل إقليم بنسليمان، قرارا يقضي بمنع السباحة بجميع الشواطئ التابعة لنفوذه الترابي، ابتداء من الجمعة على الساعة الثانية عشرة ليلا.

القرار العامل الحامل لرقم 30/2020، والذي تتوفر عليه هسبريس، عهد بنفيذه للسلطات المحلية والأمنية بتنسيق مع المصالح الإقليمية للتجهيز والجماعات الترابية لبوزنيقة والمنصورية والشراط.

وقد اتخذ الولاة والعمال بمختلف الجهات عددا من القرارات الرامية إلى التخفيف من انتشار فيروس "كوفيد-19"، خصوصا بعد تسجيل ارتفاع مهول لعدد الإصابات المؤكدة وارتفاع عدد الوفيات.