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الرئيسية | جهات | عامل بنسليمان يمنع السباحة بالشواطئ جراء كورونا

عامل بنسليمان يمنع السباحة بالشواطئ جراء كورونا

عامل بنسليمان يمنع السباحة بالشواطئ جراء كورونا
هسبريس من الرباط
الجمعة 21 غشت 2020 - 11:07

أصدر سمير اليزيدي، عامل إقليم بنسليمان، قرارا يقضي بمنع السباحة بجميع الشواطئ التابعة لنفوذه الترابي، ابتداء من الجمعة على الساعة الثانية عشرة ليلا.

القرار العامل الحامل لرقم 30/2020، والذي تتوفر عليه هسبريس، عهد بنفيذه للسلطات المحلية والأمنية بتنسيق مع المصالح الإقليمية للتجهيز والجماعات الترابية لبوزنيقة والمنصورية والشراط.

وقد اتخذ الولاة والعمال بمختلف الجهات عددا من القرارات الرامية إلى التخفيف من انتشار فيروس "كوفيد-19"، خصوصا بعد تسجيل ارتفاع مهول لعدد الإصابات المؤكدة وارتفاع عدد الوفيات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - من الرباط الجمعة 21 غشت 2020 - 11:18
أفضل قرار، يجب أن تشدد الإجراءات كذلك على الجالسين على طول ساحل مدينة الرباط بعد صلاة المغرب يكون هناك اكتضاض وليس هناك أدنى احترام التدابير الصحية على طول كورنيش الرباط الممتد من الأوداية و حتى باشوية الهرهورة، مرورا بمقاهي إقامات الصباح و مشروع الكورة.
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2 - مواطن الجمعة 21 غشت 2020 - 11:23
علاش زعما آش هاد الظلم شي مبحر مع راسو أو حنا تسدو علينا إيوا آ سي محمد راه النوادي الليلية والمسابح للي فيها حتى هي خاصها تسد ولا هادوك مافيهومش كورونا؟؟ رجعونا للحجر الصحي أحسن!!!
قرارات إرتجالية وغير مفهومة
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0
3 - الحل الجمعة 21 غشت 2020 - 11:33
احسن حل لمحاصرة هذا الوباء اللعين و تكون هذه السنة الهجرية فاتحة خير على المسلمين اجمعين هو ان يلتزم المواطنين بالوقاية واحترام التباعد و وضع الكمامة حتى نخفف منه و نقضي عليه ان شاء الله بللقاح يا ارحم الراحمين انك على كل شيء قدير
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4 - Streamwx الجمعة 21 غشت 2020 - 12:00
Ferme la plage et ouvre les cafés....nimporte quoi
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5 - تساؤل الجمعة 21 غشت 2020 - 12:05
هل هذا المنع يشمل أيضا هواة الصيد بالقصبة أم فقط يقتصر على السباحة.
وهل يمنع الولوج نهائيا الشواطئ.
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6 - خالد الجمعة 21 غشت 2020 - 12:05
بعد ماذا،لقد استفحل الوباء وتشعب وكثرت البؤر والدولة بدأت تفقد السيطرة على الأمور،إنه التخبط والشطط في تذبير الأمور من طرف المسؤولين،من أوصلنا لهذه النتيجة الكارثية ماذا لو كانت الدولة منعت الشواطئ و الإحتفال بعيد الأضحى ومنع التنقل بين المدن لكنا على الأقل في ظروف أحسن ولكن نرجو أن تصير الأمور إلى أحسن خصوصا مع اقتراب الدخول المدرسي والله المستعان
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7 - chafik chrif الجمعة 21 غشت 2020 - 12:05
cette décision devrait être prise inevitably suite fermeture plages Temara et casa, inconscients et pas ignorant casawies et rbatis se sont rués vers Bouznika. malheureusement ont n'a pas d'auto discipline. يجب تطبيق أللهم مخزن جاءر ولا شعب تاءر
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