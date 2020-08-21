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الرئيسية | جهات | 108 إصابة بـ"كورونا" تستنفر السلطة بأيت ملول

108 إصابة بـ"كورونا" تستنفر السلطة بأيت ملول

108 إصابة بـ"كورونا" تستنفر السلطة بأيت ملول
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 21 غشت 2020 - 12:40

استنفرت السلطات المحلية والإقليمية بعمالة إنزكان آيت ملول مختلف أجهزتها، على إثر تفجر بؤرة مهنية بوحدة صناعية في مدينة آيت ملول، حيث سُجّلت 108 إصابات بفيروس "كورونا" بين صفوف العاملات والعمال، كحصيلة أولية.

ووفق المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس فإن الوحدة الصناعية، الواقعة في الحي الصناعي بمدينة آيت ملول، تشغل ما لا يقل عن 250 عاملة وعاملا، حيث كشفت التحاليل المخبرية التي أخضعوا لها إصابة 108 منهم.

وتواصل السلطات المحلية والإقليمية بعمالة إنزكان آيت ملول مجهوداتها من أجل حصر لائحة المخالطين المحتملين للحالات المؤكدة؛ فيما ينتظر أن يتم الإعلان عن الإغلاق النهائي للوحدة الصناعية الموبوءة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - visiteur الجمعة 21 غشت 2020 - 12:43
يجب إغلاقه فورا وحجر المصابين لمدة أسبوع وتتبع المخالطين وحجرهم أيضا للحد من هاذا المرض
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47
2 - التسرع الجمعة 21 غشت 2020 - 12:45
تسرع الحكومة في رفع الحجر الصحي بتلك الطريقة لم يكن عقلانيا وهذا يعكس ضعف وزراء الحكومة إنهم هواة حقا، ولا علاقة لهم بالاحترافية
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28
3 - ultras imazighne الجمعة 21 غشت 2020 - 12:50
بالشفاء العاجل للمصابين
لاحول ولاقوة للا بالله
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21
4 - salim الجمعة 21 غشت 2020 - 12:53
اللهم عافينا ها الملاحظات لي كنت شخصيا كنكتبها خاصة واني غيورة على مدينتي اكادير هذشي غير بان دفعة واحدة اما المخالطون والجوار والعائلات فالاهم الطف عافاكم لامواطنون ولا سلطة زيرو القضية شوي او بزاف قبل مانطيحو فالطايحراكثر من النايض حيث الساكنة عارفة المستشفيات لي عندنا مممم كل وحدة صناعية ولامهنية ماكتوفر على شروط السلامة تسد ولا تتحمل مصاريف حاملي الفيروس بسببها راه الصرامة كتولد السلامة
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10
5 - yzss الجمعة 21 غشت 2020 - 12:53
عندما لا يرتدي المواطن الكمامة... كينزلو عليه خطية300 درهم... و اصحاب المصانع... كروش الطمع و الجشع... لا تتم مسائلتهم... عن اي منطق نتكلم... والمغرب دولة يطبق القانون فيه غير لي حيطو قصير... الفاجعة قادمة لا مفر و الدولة هي المسؤولة و اولهم حكومتنا الفاشلة.
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25
6 - elinak الجمعة 21 غشت 2020 - 12:53
حسبي الله ونعم الوكيل، سبب تفشي هذا الوباء هو العيد ،كان من المفروض تجنب ذلك اللهم رفع عنا هذا الوباء.
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9
7 - König الجمعة 21 غشت 2020 - 12:55
الحكومة : المواطن هو المسؤول
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4
8 - hmido الجمعة 21 غشت 2020 - 12:55
من المسؤول عن تفريخ الحالات الآن ؟؟؟؟
اليست المعامل و الشركات التي تدر عليكم الاموال ؟
لمادا هدا التراخي في التعامل مع الطبقة الغنية.
حسب اخر الاحصاءيات فكورونا تفتك بالطبقة الكادحة الفقيرة حيت مرتع الجهل و الفقر ونقص المناعة ( انعدام مضادات الاجسام راجع لنقص البروتينات السمكية و التغدية المتوازنة السليمة)
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9
9 - rachida الجمعة 21 غشت 2020 - 12:56
السلام عليكم.ياربي السلامة هاد كورونا خرجات على كلشي.بقاو المصانع محلولين كا يخرجوا لنا منها بؤر وبائية وبلا تسدوا غايضيعوا العمال ديالها ويتشردوا فالزنقة وما يلقاو ماياكلوا ويزيد إطيح الإقتصاد كثر ما هو طايح.ياربي ترحمنا من عندك وتشوف لنا شي حل من عندك مع هاد المصيبة وتفكها من عندك أنت لي قادر عليها ياربي أما حنا مابقيناش عارفين آش نديروا.يا ربي.رحمتك يا الله تشوف فينا بعين الرحمة وترادنا الطريق يا أرحم الراحمين
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6
10 - زكرياء الجمعة 21 غشت 2020 - 12:56
بصراحة بعض المسؤولين هما للي خصهم أحكام جزرية، لأنه عندما تكون وحدة صناعية لا تحترم معايير السلامة الصحية ولا يصدر في حقها قانون يقضي بتحسين الوضع الصحي لدا هذه الوحدات الصناعية أو الإغلاق، فبين قوسين هناك رشوة والضحية في الأول والأخير هو المستخدم والمواطنين للي أقل ما سيقال عنهم هو الإستهتار وعدم إحترام التدابير الصحية..
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7
11 - النقد الذاتي الجمعة 21 غشت 2020 - 12:57
هناك سر ما في الإصابة بكوررنا في المنشآت الصناعية وقد يكون مرده إلى الأجهزة والمعدات والمواد الخام المستوردة من الخارج وخصوصا من الصين. الضيعات الفلاحية التقليدية تشغل المئات ويحمل العمال مكدسين في شاحنات ومع ذلك لم نسمع بؤرة واحدة
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6
12 - عماد الجمعة 21 غشت 2020 - 12:57
تبعات التسرع في رفع الحجر الصحي و جعل رقاب العمال تحت جشع اصحاب الشكارة الذين لا هم لعم بصحة و حياة الناس
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4
13 - ولا من يستقيل الجمعة 21 غشت 2020 - 12:58
ولمادا يعاقب الشعب على خروقات يرتكبها اصحاب النفود والمال وهم انفسهم الدين استفادوا من صندوق كورونا الدي خصص جل امواله لدعم شركات الاغنياء وترك الفتات لقطاع الصحة.
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5
14 - بيت القصيد الجمعة 21 غشت 2020 - 13:00
عنا طاح الريال هنا تقلبو عليه الوحدات الصناعية التي لا تلتزم بالوقاية هي السبب كما حصل فلالة ميمونة اقليم القنيطرة فلا تتهموا عيد الأضحى التهمة موجهة للوحدات الصناعية هي السبب
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3
15 - Maalem الجمعة 21 غشت 2020 - 13:01
حقيقه حكومه هواه. لا يجيدون حتى الكلام. ما أحوج المغرب الآن للحكومه كفاءات في التدبير والتواصل. لم تعد لهم أي مصداقيه.
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5
16 - قنيطرية الجمعة 21 غشت 2020 - 13:01
المصيبة هي التحاليل تتاخر نتيجتها.. و هذه الحصيلة لم تختبر الامس او الاسبوع الماضي... المخالطين سيكونون بالالاف لان كل من يجري تحليل ينساه اسبوع او اكتر
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