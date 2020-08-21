108 إصابة بـ"كورونا" تستنفر السلطة بأيت ملول

رشيد بيجيكن من أكادير

استنفرت السلطات المحلية والإقليمية بعمالة إنزكان آيت ملول مختلف أجهزتها، على إثر تفجر بؤرة مهنية بوحدة صناعية في مدينة آيت ملول، حيث سُجّلت 108 إصابات بفيروس "كورونا" بين صفوف العاملات والعمال، كحصيلة أولية.

ووفق المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس فإن الوحدة الصناعية، الواقعة في الحي الصناعي بمدينة آيت ملول، تشغل ما لا يقل عن 250 عاملة وعاملا، حيث كشفت التحاليل المخبرية التي أخضعوا لها إصابة 108 منهم.

وتواصل السلطات المحلية والإقليمية بعمالة إنزكان آيت ملول مجهوداتها من أجل حصر لائحة المخالطين المحتملين للحالات المؤكدة؛ فيما ينتظر أن يتم الإعلان عن الإغلاق النهائي للوحدة الصناعية الموبوءة.