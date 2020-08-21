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كُتّاب وآراء
108 إصابة بـ"كورونا" تستنفر السلطة بأيت ملول
استنفرت السلطات المحلية والإقليمية بعمالة إنزكان آيت ملول مختلف أجهزتها، على إثر تفجر بؤرة مهنية بوحدة صناعية في مدينة آيت ملول، حيث سُجّلت 108 إصابات بفيروس "كورونا" بين صفوف العاملات والعمال، كحصيلة أولية.
ووفق المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس فإن الوحدة الصناعية، الواقعة في الحي الصناعي بمدينة آيت ملول، تشغل ما لا يقل عن 250 عاملة وعاملا، حيث كشفت التحاليل المخبرية التي أخضعوا لها إصابة 108 منهم.
وتواصل السلطات المحلية والإقليمية بعمالة إنزكان آيت ملول مجهوداتها من أجل حصر لائحة المخالطين المحتملين للحالات المؤكدة؛ فيما ينتظر أن يتم الإعلان عن الإغلاق النهائي للوحدة الصناعية الموبوءة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
لاحول ولاقوة للا بالله
اليست المعامل و الشركات التي تدر عليكم الاموال ؟
لمادا هدا التراخي في التعامل مع الطبقة الغنية.
حسب اخر الاحصاءيات فكورونا تفتك بالطبقة الكادحة الفقيرة حيت مرتع الجهل و الفقر ونقص المناعة ( انعدام مضادات الاجسام راجع لنقص البروتينات السمكية و التغدية المتوازنة السليمة)