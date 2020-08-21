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نفي حكومي لحظر ألعاب إلكترونية حديثة بالمغرب‎

نفي حكومي لحظر ألعاب إلكترونية حديثة بالمغرب‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 21 غشت 2020 - 13:05

نفت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مضمون بلاغ انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن حظر ألعاب إلكترونية حديثة.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن البلاغ مفبرك ولا أساس له من الصحة، نافية نفيا قاطعا أن يكون قد صدر عنها.

وشددت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي على أن الترويج للأخبار الزائفة يعرض مرتكبي هذه الأفعال للمتابعة القانونية.

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