عمالة سيدي قاسم تطلق مشاريع طرقية مهيكلة‎

هسبريس من الرباط

بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة الملك والشعب، أشرف حبيب ندير، عامل إقليم سيدي قاسم، والوفد المرافق له على إعطاء انطلاقة مشاريع طرقية مهيكلة تدخل في إطار البرنامج الوطني لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

ويتعلق الأمر، وفق بلاغ للعمالة، توصلت به هسبريس، بمشروع تحسين مستوى الخدمات بالطريق الجهوية رقم 413 الرابطة بين سيدي قاسم وطنجة (الطريق الوطنية رقم 27 حسب التصنيف الجديد) من النقطة الكيلومترية 245+46 والنقطة الكيلومترية 179+ 59؛ وهو المقطع الرابط بين دوار المساعدة ومدينة سيدي قاسم على طول 13 كلم بغلاف مالي قدره 40 مليون درهم على مستوى جماعة الشبانات.

بالإضافة إلى مشروع توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 13 على مستوى المقطع الرابط بين النقطة الكيلومترية 000+165 والنقطة الكيلومترية 500+186 (بين الطريق الوطنية رقم 4 وقنطرة واد سبو مرورا بجماعة سلفات) على طول 21.5 كلم بغلاف مالي قدره 47 مليون درهم على مستوى جماعة سلفات، يورد البلاغ.

وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنية التحتية الطرقية المهيكلة بهذه المناطق المعروفة بنشاطها الفلاحي، وكذلك تحسين مستوى السلامة الطرقية وضمان سيولة حركة السير بتوفير روابط طرقية آمنة وبمواصفات جيدة بهذه المقاطع، والحفاظ على الرصيد الطرقي المصنف بالإقليم.