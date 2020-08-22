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كُتّاب وآراء
إحداث مراكز إقليمية لامتحانات "جامعة السعدي"
أعلنت جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، في بلاغ رسمي، عن إحداث ستة مراكز لاجتياز امتحانات الدورة الربيعية المؤجلة بأقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة بالنسبة لطلبة كلية العلوم بتطوان، و4 مراكز أخرى بالنسبة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا القرار بناء على مؤشرات الحالة الوبائية الحالية المرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجدّ، ومراعاة لخصوصية جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتزاما بالتدابير الاحترازية، وسعيا إلى الحفاظ على صحة وسلامة جميع الطالبات والطلبة المسجلين بسلك الإجازة في الدراسات الأساسية.
وحسب بلاغها الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن جامعة عبد المالك السعدي ستعتمد 6 مراكز القرب لاختبارات طلبة العلوم، هي تطوان وطنجة والشاون ووزان والحسيمة والعرائش، قصد "اجتياز الطلبة المعنيين اختباراتهم في ظروف ملائمة، وفي احترام تام لكافة التدابير الاحترازية والوقائية لتفادي انتشار الوباء"، ودون الحاجة إلى التنقل.
وفي سياق متصل، قررت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل تنظيم ما تبقى من امتحانات الدورة الاستدراكية الخريفية والدورة الربيعية للسنة الجامعية الجارية بكل من تطوان والحسيمة وزان وشفشاون.
وقال البلاغ ذاته: "يتعين على الطلبة تأكيد تسجيلهم في المنصة المعدة لهذا الغرض واختيار مركز الامتحان الذي يناسبهم قبل متم 25 غشت"، مشيرا إلى أن "الاطلاع على البرمجة المعتمدة وعلى جميع المعلومات الخاصة بالاختبارات، بما في ذلك التغييرات التي ستشمل تواريخ الامتحانات والتي ستأخذ بعين الاعتبار هذه المستجدات، سيكون متاحا مباشرة بعد الانتهاء من عملية التسجيل بمختلف المراكز، وذلك عبر الموقع الرسمي للكلية".