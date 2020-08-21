جامعة فاس تعتمد مراكز القرب لاجتياز الامتحانات

رشيد الكويرتي من فاس

أعلنت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، الجمعة، أنها قررت تنظيم الامتحانات الخاصة بالدورة الربيعية لطلبة الإجازة الأساسية المسجلين بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح بمراكز قريبة من سكناهم بأقاليم جهة فاس مكناس.

ووفقا لبلاغ صادر عن رئاسة الجامعة، توصلت به هسبريس، فإن هذا القرار يأتي لكون طلبة الإجازة، الذين يقطنون خارج مدينتي فاس وتازة، يصعب أو يتعذر عليهم الحضور إلى المدينتين لاجتياز الاختبارات بالمؤسسات التي ينتمون إليها في التواريخ المحددة في ظل انتشار وباء "كوفيد-19" وتصاعد وتيرته، وبالنظر إلى ظروف الطوارئ التي تعيشها بلادنا، وصعوبة التنقل بين مدن الإقامة والمؤسسات الجامعية، ومراعاة للأمن الصحي لكل مكونات الجامعة، وخاصة الطالبات والطلبة.

وأوضح المصدر ذاته أن جامعة فاس، بكل مؤسساتها، ستعمل على تعبئة جميع الإمكانيات المتاحة لتمكين طلبتها من اجتياز الامتحانات في مراكز قريبة من سكانهم بكل من تاونات وصفرو وبولمان وتازة، وستضع لهذه الغاية رهم إشارتهم، رابطا معلوماتيا على شبكة الأنترنيت لتمكينهم من اختيار أقرب مركز يلائمهم.

وأكدت جامعة سيدي محمد بن عبد الله أنه بناء على المشاورات التي أجرتها مع رؤساء المؤسسات التابعة لها، فإن جدولة الامتحانات الخاصة بالدورة الربيعية 2019-2020، التي حددتها مجالس المؤسسات المعنية، لم يطرأ عليها أي تغيير إلى حد الساعة، وتظل على ما هي عليه، مبرزة أن المؤسسات الجامعية ستعمل على برمجة هذه الاختبارات وفق جدولة ستعلن عنها في أقرب الآجال، وسيصدر عن الجامعة بلاغ تفصيلي في الموضوع بداية الأسبوع المقبل، بعد إنهائها لكل المشاورات مع جميع المتدخلين والأطراف المعنية.

ودعت رئاسة جامعة فاس في ختام بلاغها مختلف الفعاليات المحلية والجهوية إلى المساهمة والمساعدة في تيسير سبل نجاح عملية التقييم لشهر شتنبر، واستحضار أولوية الحرص على السلامة والوقاية الصحية لكل من له علاقة بالامتحانات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تعرفها بلادنا والتي فرضتها الجائحة.