قصبة تادلة تُشدد التدابير الاحترازية لدحر الجائحة

حميد رزقي من بني ملال

عقب ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد بمدينة قصبة تادلة، قررت الجماعة الترابية إغلاق السوق الأسبوعي وإعادة النظر في توقيت فتح المحلات التجارية والمتاجر الكبرى وعدة مرافق أخرى، مع فرض رخص التنقل من وإلى المدينة ابتداء من منتصف ليل الجمعة 21 غشت الجاري.

وأفاد بلاغ توصلت به هسبريس بأنه في إطار التدابير التي قررتها السلطات العليا للحد من انتشار فيروس كورونا، وعلى إثر تسجيل ظهور بؤر وبائية جديدة، وبالنظر لما تقتضيه الضرورة الصحية الملحة، وتنفيذا لتعليمات السلطات الولائية، فقد تقرر إغلاق الحمامات وصالونات الحلاقة والتجميل والملاعب الرياضية وفضاء تجارة القرب على الساعة الثانية بعد الزوال.

وأضاف البلاغ أن إغلاق المحلات التجارية والخدماتية والمهنية والمقاهي والفضاءات العمومية (حدائق منتزهات...) سيكون على الساعة السادسة مساء، فيما سيكون إغلاق المراكز التجارية الكبرى على الساعة الثامنة مساء، مع إعادة إغلاق السوق الأسبوعي لتادلة من جديد.

وأوضح المصدر ذاته أن التنقل صوب المدينة أو خارجها سيكون مشروطا بإلزامية التوفر على رخص استثنائية مسلمة من قبل السلطات المحلية، كما سيبقى تخفيف هذه التدابير رهينا بتطور الحالة الوبائية بقصبة تادلة وبتراجع عدد المصابين.

وأضاف البلاغ أن مختلف الإجراءات الأخرى التي تمّ اقرارها خلال حالة الطوارئ الصحية، والتي من ضمنها منع التجول والتجمعات وحفلات الزواج، والجنائز...، سيتم الإبقاء عليها.