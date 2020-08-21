"كورونا" يتسلل إلى الوقاية المدنية في النّاظور

عبد الكريم هرواش من النّاظور

رصدت خلية اليقظة الوبائية بالنّاظور، صباح الجمعة، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجدّ لدى عنصرين من الوقاية المدنية بمدينة زايو التّابعة ترابيا لإقليم النّاظور.

وفور كشف إصابتيهما، انتقلت سيّارة الإسعاف التّابعة لليقظة الوبائية إلى منزل المصابين الجديدين، أحدهما يقطن بالحي الجديد بزايو والآخر بحي عدويات، لنقلهما إلى قسم الحجر الصحّي بالمستشفى الإقليمي الحسني.

وانتقلت سلطات مدينة زايو إلى مقرّ الوقاية المدنية لإخضاعه للتعقيم وكذا منزليْ المصابين بـ"كوفيد-19"، وتحديد عدد المخالطين من أفراد عائلتيهما وأقاربهما.