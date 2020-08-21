24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21/08/2020
الأيام القادمة
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:17
|06:50
|13:36
|17:11
|20:12
|21:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- وفاة معتقل بسجن "مول البركي" في مدينة أسفي
- جامعة فاس تعتمد مراكز القرب لاجتياز الامتحانات
- الملك محمد السادس يقودُ "ثورة شعبية" للتصدي لوباء "كوفيد-19"
- "كورونا" يتسلل إلى الوقاية المدنية في النّاظور
- خبير يقترح تصحيح منظومة الصحة بعد لملمة الجراح وتأبين الأرواح
الخطاب الملكي يحذر من تداعيات قرار إعادة "الحجر الصحي" الشامل (2.78)
- الخطاب الملكي يحذر من تداعيات قرار إعادة "الحجر الصحي" الشامل - (140)
- هل يعيد "العدالة والتنمية" سيناريو 2007 في انتخابات 2021؟ - (123)
- تجارب سريرية حول اللقاح ضد "كورونا" تجمع بين المغرب والصين - (92)
- الملك: لم نكسب "معركة كورونا" .. وخرق التدابير سلوك غير وطني - (89)
- قرار "إعادة الحجر" في مدن المملكة يثير امتعاض معلقين مغاربة - (76)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
"كورونا" يتسلل إلى الوقاية المدنية في النّاظور
الجمعة 21 غشت 2020 - 16:35
رصدت خلية اليقظة الوبائية بالنّاظور، صباح الجمعة، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجدّ لدى عنصرين من الوقاية المدنية بمدينة زايو التّابعة ترابيا لإقليم النّاظور.
وفور كشف إصابتيهما، انتقلت سيّارة الإسعاف التّابعة لليقظة الوبائية إلى منزل المصابين الجديدين، أحدهما يقطن بالحي الجديد بزايو والآخر بحي عدويات، لنقلهما إلى قسم الحجر الصحّي بالمستشفى الإقليمي الحسني.
وانتقلت سلطات مدينة زايو إلى مقرّ الوقاية المدنية لإخضاعه للتعقيم وكذا منزليْ المصابين بـ"كوفيد-19"، وتحديد عدد المخالطين من أفراد عائلتيهما وأقاربهما.