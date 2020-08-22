24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:18
|06:51
|13:35
|17:10
|20:10
|21:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل يقترب المغرب من إعادة "الحجر الصحي" في الحواضر والقرى؟
- وفاة معتقل بسجن "مول البركي" في مدينة أسفي
- جامعة فاس تعتمد مراكز القرب لاجتياز الامتحانات
- الملك محمد السادس يقودُ "ثورة شعبية" للتصدي لوباء "كوفيد-19"
- الأطراف المتنازعة بليبيا تراهن على المغرب في استئناف المفاوضات
المغربيان بونو والنصيري يحرزان لقب "أوروبا ليغ" رفقة نادي إشبيلية (5.00)
الفردوس يطلق نقاشا عموميا لجعل الممارسة الرياضية رافعة للتنمية (5.00)
- المغرب يسجل 1609 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (165)
- هل يعيد "العدالة والتنمية" سيناريو 2007 في انتخابات 2021؟ - (139)
- هل يقترب المغرب من إعادة "الحجر الصحي" في الحواضر والقرى؟ - (109)
- رقم غير مسبوق .. "كورونا" يخطف أرواح 42 شخصا في يوم واحد - (109)
- الملك محمد السادس يقودُ "ثورة شعبية" للتصدي لوباء "كوفيد-19" - (81)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حالات "كوفيد - 19" النشطة تصل إلى 43 بسبتة
يواصل معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد بثغر سبتة المحتل تصاعده بشكل مطرد، رافعا عدد الحالات النشطة، إلى حدود صباح الجمعة، إلى 43 إصابة مؤكدة، عقب تسجيل 3 حالات إيجابية خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفق بيانات المديرية الإقليمية للمعهد الوطني للإدارة الصحية، فإن حالة واحدة تم كشفها ليلة الخميس، فيما تم التأكد من حالتين جديدتين صباح الجمعة، مشيرة إلى أن الوضعية الحرجة لأحد المصابين استدعت إدخاله غرفة العزل بقسم الطوارئ في مستشفى سبتة الجامعي.
وتبعا للمصدر ذاته، فإن باقي المصابين بـ"كوفيد-19" يتابعون البروتوكول العلاجي المعمول به في المدينة السليبة في إطار تدبير العزل الصحي المنزلي، لخلوهم من أية أعراض حرجة تستدعي وضعهم تحت المراقبة الطبية.
وبهذه الزيادة، ارتفعت الحصيلة التراكمية لعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 269 منذ بداية الجائحة، من ضمنهم 222 متعافٍ و4 وفيات، تم كشف إصابة 210 منهم بالفيروس التاجي عبر تقنية الكشف "PCR"، فيما أفرزت تحاليل الكشف السريع تأكيد إصابة 59 آخرين.