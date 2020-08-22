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حالات "كوفيد - 19" النشطة تصل إلى 43 بسبتة

حالات "كوفيد - 19" النشطة تصل إلى 43 بسبتة
جمال سماحي من تطوان
السبت 22 غشت 2020 - 05:07

يواصل معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد بثغر سبتة المحتل تصاعده بشكل مطرد، رافعا عدد الحالات النشطة، إلى حدود صباح الجمعة، إلى 43 إصابة مؤكدة، عقب تسجيل 3 حالات إيجابية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق بيانات المديرية الإقليمية للمعهد الوطني للإدارة الصحية، فإن حالة واحدة تم كشفها ليلة الخميس، فيما تم التأكد من حالتين جديدتين صباح الجمعة، مشيرة إلى أن الوضعية الحرجة لأحد المصابين استدعت إدخاله غرفة العزل بقسم الطوارئ في مستشفى سبتة الجامعي.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن باقي المصابين بـ"كوفيد-19" يتابعون البروتوكول العلاجي المعمول به في المدينة السليبة في إطار تدبير العزل الصحي المنزلي، لخلوهم من أية أعراض حرجة تستدعي وضعهم تحت المراقبة الطبية.

وبهذه الزيادة، ارتفعت الحصيلة التراكمية لعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 269 منذ بداية الجائحة، من ضمنهم 222 متعافٍ و4 وفيات، تم كشف إصابة 210 منهم بالفيروس التاجي عبر تقنية الكشف "PCR"، فيما أفرزت تحاليل الكشف السريع تأكيد إصابة 59 آخرين.

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