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الرئيسية | جهات | "كورونا" يصيب ثلاثة أطر صحية في إقليم تاونات

"كورونا" يصيب ثلاثة أطر صحية في إقليم تاونات

"كورونا" يصيب ثلاثة أطر صحية في إقليم تاونات
رشيد الكويرتي من تاونات
الجمعة 21 غشت 2020 - 20:32

سجل إقليم تاونات، ما بين ليلة الخميس وعصر الجمعة، 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ضمنها ممرضتان بمستشفى الحسن الثاني بغفساي وقابلة بالمركز الصحي لتيسة.

وبحسب ما أكده مصدر صحي لهسبريس، توجد من بين المصابين 6 حالات تم رصدها داخل إحدى البؤر العائلية بجماعة بوعادل ضواحي تاونات، وهي الجماعة التي قال مصدر هسبريس إنه رصدت بها بؤرتان عائليتان ناهز عدد المصابين بالفيروس فيهما معا 15 حالة إلى حد الآن.

وتتوزع باقي حالات الإصابة بالفيروس، وفقا للمصدر ذاته، التي تم رصدها في إطار تتبع المخالطين والبؤر الأسرية، على مدينة تاونات بـ3 حالات، وجماعتي عين عائشة ومزراوة بحالة واحدة بكل منهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - يونسي الجمعة 21 غشت 2020 - 20:36
الله يشافيهم راه هاد الوباء الله سبحانه وتعالى قادر يحيدوا ماعلينا الا الدعاء والاستغفار والله يحد الباس
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2 - noure الجمعة 21 غشت 2020 - 20:51
بعض المدن كانت خالية من الفروس لكن مباشرة بعد عيد الاضحى إنفجر الوضع وإنتشر الفروس .السؤال المطروح .لماذ لم يتم إلغاء العيد لو كان كدلك لما سجلنا هذه الارقام .دون ان ننسى بعض المستهترين الجهالة الذين لا يحترمون التباعد لا يرتدون الكمامات غير مبالين بتوصيات وزارة الصحة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم إرفع عنا هذا الوباء .
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3 - مغربي الجمعة 21 غشت 2020 - 20:53
اللهم شافيهم وعافيهم انت الشافي
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