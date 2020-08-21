"كورونا" يصيب ثلاثة أطر صحية في إقليم تاونات

رشيد الكويرتي من تاونات

سجل إقليم تاونات، ما بين ليلة الخميس وعصر الجمعة، 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ضمنها ممرضتان بمستشفى الحسن الثاني بغفساي وقابلة بالمركز الصحي لتيسة.

وبحسب ما أكده مصدر صحي لهسبريس، توجد من بين المصابين 6 حالات تم رصدها داخل إحدى البؤر العائلية بجماعة بوعادل ضواحي تاونات، وهي الجماعة التي قال مصدر هسبريس إنه رصدت بها بؤرتان عائليتان ناهز عدد المصابين بالفيروس فيهما معا 15 حالة إلى حد الآن.

وتتوزع باقي حالات الإصابة بالفيروس، وفقا للمصدر ذاته، التي تم رصدها في إطار تتبع المخالطين والبؤر الأسرية، على مدينة تاونات بـ3 حالات، وجماعتي عين عائشة ومزراوة بحالة واحدة بكل منهما.