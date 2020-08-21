24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21/08/2020
الأيام القادمة
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:17
|06:50
|13:36
|17:11
|20:12
|21:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- هل يقترب المغرب من إعادة "الحجر الصحي" في الحواضر والقرى؟
- وفاة معتقل بسجن "مول البركي" في مدينة أسفي
- جامعة فاس تعتمد مراكز القرب لاجتياز الامتحانات
- الملك محمد السادس يقودُ "ثورة شعبية" للتصدي لوباء "كوفيد-19"
- الأطراف المتنازعة بليبيا تراهن على المغرب في استئناف المفاوضات
- المغرب يسجل 1609 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (165)
- الخطاب الملكي يحذر من تداعيات قرار إعادة "الحجر الصحي" الشامل - (139)
- هل يعيد "العدالة والتنمية" سيناريو 2007 في انتخابات 2021؟ - (134)
- رقم غير مسبوق .. "كورونا" يخطف أرواح 42 شخصا في يوم واحد - (103)
- الملك: لم نكسب "معركة كورونا" .. وخرق التدابير سلوك غير وطني - (91)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
"كورونا" يصيب ثلاثة أطر صحية في إقليم تاونات
الجمعة 21 غشت 2020 - 20:32
سجل إقليم تاونات، ما بين ليلة الخميس وعصر الجمعة، 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ضمنها ممرضتان بمستشفى الحسن الثاني بغفساي وقابلة بالمركز الصحي لتيسة.
وبحسب ما أكده مصدر صحي لهسبريس، توجد من بين المصابين 6 حالات تم رصدها داخل إحدى البؤر العائلية بجماعة بوعادل ضواحي تاونات، وهي الجماعة التي قال مصدر هسبريس إنه رصدت بها بؤرتان عائليتان ناهز عدد المصابين بالفيروس فيهما معا 15 حالة إلى حد الآن.
وتتوزع باقي حالات الإصابة بالفيروس، وفقا للمصدر ذاته، التي تم رصدها في إطار تتبع المخالطين والبؤر الأسرية، على مدينة تاونات بـ3 حالات، وجماعتي عين عائشة ومزراوة بحالة واحدة بكل منهما.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - يونسي الجمعة 21 غشت 2020 - 20:36
الله يشافيهم راه هاد الوباء الله سبحانه وتعالى قادر يحيدوا ماعلينا الا الدعاء والاستغفار والله يحد الباس
2 - noure الجمعة 21 غشت 2020 - 20:51
بعض المدن كانت خالية من الفروس لكن مباشرة بعد عيد الاضحى إنفجر الوضع وإنتشر الفروس .السؤال المطروح .لماذ لم يتم إلغاء العيد لو كان كدلك لما سجلنا هذه الارقام .دون ان ننسى بعض المستهترين الجهالة الذين لا يحترمون التباعد لا يرتدون الكمامات غير مبالين بتوصيات وزارة الصحة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم إرفع عنا هذا الوباء .
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3