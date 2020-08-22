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كُتّاب وآراء
إصابات "كورونا" بسوس تتجاوز عتبة 200 في يوم
بلغ عدد الإصابات المؤكدة في جهة سوس ماسة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 213 حالة إصابة جديدة، ليصل بذلك العدد التراكمي الإجمالي للإصابات المؤكدة بالجهة 767 حالة منذ ظهور الوباء بالجهة.
ووفق المعطيات المحينة للمديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، فإن الحالات الجديدة تتوزع بين إنزكان آيت ملول بـ171 حالة، وأكادير إداوتنان بـ22 حالة، وتارودانت بسبع حالات، وتزنيت بـ12 حالة، واشتوكة آيت باها بحالة واحدة.
المعطيات ذاتها كشفت تعافي 17 حالة بعدما جاءت نتائج الكشف المخبري المزدوج سلبية، وتتوزع بين عمالة أكادير إداوتنان بأربع حالات، ومثيلتها في إنزكان آيت ملول؛ فيما تعافت تسع حالات في إقليم تارودانت.