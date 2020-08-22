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جهة بني ملال تحصّي وفيات جديدة بفيروس "كورونا"

جهة بني ملال تحصّي وفيات جديدة بفيروس "كورونا"
حميد رزقي من الفقيه بنصالح
السبت 22 غشت 2020 - 08:46

أعلنت السلطات الصحية بجهة بني ملال خنيفرة عن تسجيل أربع حالات وفاة جديدة و88 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، إلى حدود الساعة السادسة من يوم الجمعة.

وكشفت المديرية الجهوية للصحة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الوفيات تتوزع على أقاليم خريبكة والفقيه بن صالح وخنيفرة وأزيلال، بحالة واحدة لكل إقليم؛ فيما تتوزع الحالات المؤكدة على إقليم بني ملال بـ38 حالة، و21 حالة بإقليم أزيلال، و11 حالة بإقليم خريبكة، وسبع حالات بإقليم خنيفرة، و11 حالة بإقليم الفقيه بن صالح.

وبلغ إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة، وفق المعطيات الرسمية للمديرية ذاتها، 1849 حالة، مقابل 716 حالة شفاء، بعد تسجيل 59 حالة جديدة بالأقاليم الخمسة، موزعة على إقليم بني ملال بـ15 حالة، و17 حالة بإقليم أزيلال، و11 بإقليم الفقيه بن صالح، و15 بإقليم خريبكة، وحالة واحدة بإقليم خنيفرة.

وبتسجيل هذه الحصيلة، بلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1114 حالة، وإجمالي حالات الوفيات 19؛ فيما وصل إجمالي الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 78780 حالة.

يذكر أنه جرى، الجمعة، نشر وحدات للقوات المسلحة بعدد من الأحياء الموبوءة بمدينة ملال، بهدف تعزيز الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات الحكومية.

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