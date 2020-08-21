6 وفيات و257 إصابة جديدة في جهة فاس مكناس

رشيد الكويرتي من فاس

أودى وباء "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بأرواح 6 أشخاص بجهة فاس مكناس، لترتفع بذلك الحصيلة التراكمية للوفيات جراء الجائحة على صعيد الجهة إلى 127 حالة وفاة.

ووفق ما أعلنت المديرية الجهوية للصحة، عند الساعة السادسة مساء من يوم الجمعة، أحصت مدينة فاس 5 وفيات إضافية، بينما سُجلت حالة وفاة جديدة بمدينة مكناس.

وفيما يتعلق بحالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، أوردت المديرية الجهوية للصحة أنه جرى، خلال الفترة المذكورة، تسجيل 257 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالوباء بعموم الجهة، منذ بداية تفشي الجائحة، إلى 7509 حالات مؤكدة.

وتوزعت الحالات الجديدة للإصابة بالفيروس على فاس بـ89 حالة، وصفرو بـ62 حالة، ومكناس بـ37 حالة، وتازة بـ26 حالة، وبولمان بـ23 حالة، وتاونات بـ14 حالة، وإفران بـ5 حالات، ومولاي يعقوب بحالة واحدة، بينما سلم إقليم الحاجب من تسجيل أية حالة إصابة جديدة.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، يوجد ضمن حالات الإصابة المعلنة عدد من الأطر الصحية، خصوصا بمدينة فاس وأقاليم تاونات وتازة وبولمان، مبرزة أن معظم الحالات المسجلة على صعيد الجهة تم رصدها في إطار تتبع المخالطين والبؤر العائلية والقطاعية.

وبخصوص حالات التعافي من وباء "كوفيد-19"، فقد قفزت الحصيلة الإجمالية بجهة فاس مكناس إلى 6098 حالة؛ وذلك عقب تماثل 270 مريضا، إبان الفترة المذكورة، للشفاء التام من الفيروس، حيث عرفت مدينة فاس تعافي 127 حالة، وصفرو 51 حالة، والحاجب 38 حالة، وبولمان 18 حالة، ومكناس 14 حالة، وتاونات 9 حالات، وتازة 7 حالات، وإفران 6 حالات.

وأصبح يوجد، وفق البيانات الرسمية، رهن العلاج من الإصابة من فيروس "كورونا" المستجد، بعموم جهة فاس مكناس، ما مجموعه 1284 حالة.