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قراران جديدان لمواجهة "كوفيد-19" بمدينة سطات

قراران جديدان لمواجهة "كوفيد-19" بمدينة سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 22 غشت 2020 - 09:12

أصدرت الجماعة الترابية بسطات، الجمعة، بعد التنسيق مع اللجنة الإقليمية لليقظة المختصة بمتابعة تطورات جائحة فيروس "كورونا" المستجد، قرارين يقضيان بتحديد توقيت إغلاق بعض المحلات التجارية، فضلا عن الإغلاق المؤقت للحمّامات وقاعات الرياضة والألعاب.

ويقضي القرار الجماعي رقم 3 بالتزام أصحاب المحلات التجارية بمدينة سطات، المتمثلة في المقاهي والمطاعم ومحلات" السناك"، بالإغلاق على الساعة العاشرة ليلا؛ في حين تغلق أسواق القرب وسوق "شطيبة" الشعبي أبوابها على الساعة الثامنة مساء ابتداء من اليوم الجمعة.

وفي السياق ذاته، يقضي القرار الجماعي رقم 4 بالإغلاق المؤقت، ابتداء من اليوم الجمعة، لجميع الحمّامات وقاعات الرياضة وقاعات الألعاب و"البلياردو" بتراب جماعة سطات، مع اعتبار القرارين اللذين توصّلت هسبريس بنسخ منهما مؤقتّين واستثنائيين، مرتبطين بتداعيات تفشي وباء "كورونا" المستجدّ.

وأشار القراران، في فصليهما الثالث والرابع، إلى معاقبة كل مخالف لمقتضياتهما، طبقا للقرارات الزجرية المرتبطة بفترة "كورونا" الاستثنائية، مع تنفيذهما من قبل السلطات المحلية والأمنية والمصالح الجماعية المختصة كل في دائرة اختصاصه.

مصادر هسبريس أفادت بأن السلطة الإقليمية والمحلية تواصل مراقبتها للتدابير الاحترازية، بتنسيق تامّ مع باقي مكوّنات لجنة اليقظة؛ وذلك بالتشديد على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، واستعمال جميع شروط السلامة لدى المحلات التجارية وغيرها، التي يجري إخبار أصحابها بكل المستجدات في الوقت المناسب قصد التقيّد بها.

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