سلطات الدار البيضاء تكثف حملات توزيع الكمامات

هسبريس من الدار البيضاء

أمام اتساع دائرة المصابين بفيروس "كورونا" في جهة الدار البيضاء سطات، عمدت سلطات العاصمة الاقتصادية إلى إطلاق حملة واسعة لتتبع احترام سكان المدينة لارتداء الكمامات الواقية، إلى جانب توزيعها في الأحياء الشعبية.

وقال نشطاء جمعويون إن مدينة الدار البيضاء تواجه في الوقت الراهن تجدد انتشار جائحة "كوفيد 19"، ومن شأن إطلاق هذه الحملات التوعوية والتحسيسية بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس أن يساهم في التسريع بمحاصرة الفيروس في أقرب الآجال.

وقام المسؤولون الترابيون بعمالة مقاطعات ابن مسيك، بتنسيق مع الهلال الأحمر المغربي، بتنظيم جولات ميدانية واسعة، في إطار حملة تحسيسية مكثفة تستهدف السكان والباعة الجائلين والمارة، إلى جانب توزيع الكمامات على السكان وتقديم شروحات لهم حول الارتداء السليم لهذه الوسيلة الوقائية.

وأكد المسؤولون بالعمالة سالفة الذكر أنه سيتم توزيع حوالي 10 آلاف وحدة في نهاية هذه العملية، والتي لا تزال مستمرة من أجل مواجهة تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة في العاصمة الاقتصادية، والتوعية بالقواعد الأساسية للوقاية.

يشار إلى أن الدار البيضاء تتقدم كافة المدن المغربية من حيث عدد الإصابات اليومية، حيث كشفت إحصائيات يوم الجمعة عن تسجيل 488 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات؛ منها 420 حالة بالدار البيضاء، و14 بسطات، و7 بالمحمدية، و12 ببنسليمان، و13 ببرشيد، و18 بالنواصر، وحالتان بكل من الجديدة ومديونة.