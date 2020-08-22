تفاصيل الحالة الوبائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة

أيوب صدور من تطوان

رفعت 114 حالة جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، حصيلة جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى 8984 إصابة منذ بداية الجائحة، بما يمثل نسبة 18.24 في المائة من العدد الإجمالي الوطني للإصابات.

الإصابات الجديدة المعلنة توزعت على 7 مناطق جغرافية، تصدرتها عمالة طنجة أصيلة بـ37 حالة، تلاها إقليم تطوان بـ25 حالة، و18 إصابة بالمضيق، ثم 17 حالة بإقليم العرائش، و9 حالات بإقليم وزان، و5 إصابات بشفشاون، و3 حالات بالحسيمة.

وتزامنا مع ذلك، أعلنت الجهة عينها تماثل 164 مصابا بـ"كوفيد-19" للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين من المرض إلى 7623 حالة، بنسبة تعافٍ وصلت إلى 84 في المائة من مجموع الحالات المؤكدة منذ ظهر الوباء.

واستأثرت عمالة طنجة أصيلة بمعظم حالات الشفاء المعلنة بالجهة، بتسجيلها تعافي 143 شخصا من الفيروس، كما سجلت 18 حالة شفاء بتطوان، و3 متعافين بمركز التكفل بوزان؛ فيما رفعت 9 وفيات عدد ضحايا الفيروس إلى 203 حالات؛ ضمنها 7 وفيات جديدة بطنجة، وحالة وفاة واحدة بكل من تطوان والعرائش.

وبهذه المعطيات الجديدة، بلغت نسبة الإماتة 2.25 في المائة، في وقت وصل فيه عدد المرضى قيد العلاج 1143 شخصا.