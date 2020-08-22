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مستشفى النّاظور يسجّل رابع حالة وفاة بـ"كورونا"

مستشفى النّاظور يسجّل رابع حالة وفاة بـ"كورونا"
عبد الكريم هرواش من الناظور
السبت 22 غشت 2020 - 07:11

سجّل قسم الحجر الصحي التّابع لمستشفى الحسني الإقليمي بالنّاظور، مساء الجمعة، حالة وفاة جديدة بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وحسب مصدر هسبريس، فإن حالة الوفاة الجديدة تتعلّق بامرأة مسنّة كانت تعاني قيد حياتها من أمراض مزمنة لم ينفع البروتوكول العلاجي الخاصّ بمرضى "كوفيد-19" في إنقاذ روحها.

وأضاف المصدر ذاته أن المرأة المسنّة، التي تنحدر من إقليم الدريوش، كانت قد أُدخلت إلى قسم الإنعاش بعد أن ازدادت حالتها الصحية سوءا بسبب مضاعفات الفيروس التاجي، قبل أن تفارق الحياة مساء الجمعة.

وارتفعت حالات الوفيات بمستشفى الحسني بالنّاظور، منذ بداية انتشار الوباء، إلى 4 حالات، وكلّها لمصابين كانوا يعانون من أمراض مزمنة.

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