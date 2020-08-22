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الرئيسية | جهات | "كوفيد-19" يستنفر السلطات بالمضيق - الفنيدق

"كوفيد-19" يستنفر السلطات بالمضيق - الفنيدق

"كوفيد-19" يستنفر السلطات بالمضيق - الفنيدق
هسبريس من تطوان
السبت 22 غشت 2020 - 14:25

استنفرت السلطات المحلية والإقليمية بعمالة المضيق الفنيدق مختلف أجهزتها، عقب تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" بنسبة غير مسبوقة؛ وهو الوضع الذي حذا بالمصالح المختصة إلى اتخاذ تدابير استباقية وتعزيز معايير الوقاية، في إطار التفاعل مع مضامين الخطاب الملكي.

ووفق المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن ياسين جاري، عامل عمالة المضيق الفنيدق، قام بزيارة تفقدية لمستشفى الحسن الثاني بمدينة الفنيدق، قصد الاطلاع على الإمكانيات المتوفرة والطاقة الاستيعابية للمستشفى المحلي بهدف تسطير مسار التكفل بالمرضى المصابين بـ"كوفيد-19" داخل مؤسسة الاستشفاء والعلاج.

وأعطى عامل عمالة المضيق الفنيدق تعليماته من أجل تخصيص جناح الطب والجراحة لاستشفاء المصابين بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي 40 سريرا، مع إعطاء أوامر وتعليمات إلى المصالح الوقاية المدنية للعمل على نقل المرضى المصابين والمشتبه فيهم على متن سيارات الإسعاف من أجل الخضوع إلى الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية.

وتواصل السلطات المحلية والإقليمية بعمالة المضيق الفنيدق مجهوداتها من أجل ضمان التكفل بالمصابين والمحتملين محليا بدلا من إرسالهم إلى تطوان ووزان، كما كان عليه الحال منذ بداية الجائحة؛ فيما ينتظر أن يتم البدء في اعتماد مستشفى الحسن الثاني بمدينة الفنيدق مركزا للعزل والتكفل يوم الاثنين، على أبعد تقدير.

جدير بالذكر أن عامل عمالة المضيق كان مرفوقا بكل من المندوب الإقليمي للصحة بالمضيق الفنيدق ومديرة مستشفى الحسن الثاني والطبيب رئيس مصلحة SREES، بالإضافة إلى باشا مدينة المضيق وعدد من رؤساء المصالح الأمنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Hassan D السبت 22 غشت 2020 - 14:26
ألا يستنفر گوفيد السلطات أمام بوابات المقاطعات التابعة لهـا ألم تخبرنا في بداية الجائحة أنه لا داعي للتنقل إلى مقراتهـا وإنما رجال السلطة هـم من سيمرون لإعطاء الورقة الإستثنائية لمن يستحقهـا أين گل هـذا الآن گيف لأصحاب شرگات أو مستخدميهم ألا تقبل منهـم ordre de mission المسلم لهـم من طرف مشغليهـم بداعي وجب التأشير عليه من السلطات وعدة تعقيدات وغرامات نؤديهـا مرغمين دول أخرى لجأت إلى تسليم الرخص عبر تطبيقات هـاتفية ومن بينهـا السعودية فأين الخلل
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33
2 - عبد المنعم السبت 22 غشت 2020 - 14:28
ناس ليدخلو من المدن المغلقة والموبوؤة للشمال اكيد انهم عبرو براجات كيف سمح لهم بالمرور والحل هو كل من تم توقيفه من المدن المغلقة والموبوؤة التصريح بيوم دخوله ومن اي بوابة ورؤية من كان في البراجات في ذلك اليوم ومعاقبته اشد عقاب سواء من الدرك او الشرطة الفكرة ساهلة ولكن تطبيق من اصعب شيء نتمنى من الله ان يرفع عنا هذا الوباء لان اقتصاد البلاد لن يستحمل اكثر والكل بطالي وكثرت المشاكل الاسرية كل مستهتر واجب عقابه من السلطات الى الشعب
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21
3 - موظف السبت 22 غشت 2020 - 14:45
عدد كبير من الموظفين زملائي سيعودون للرباط بعد قضاء فترة الاستجمام في المضيق الفنيدق و طنجة، سيأتون بكورونا، و أنا الذي رفضت السفر بسبب إنتشار الوباء و سأصبح ضحية بدون أن ن
أسافر، يجب تشريع العمل عن بعد مادام ممكنا لعدد كبير من الموظفين خاصة الشباب الذي هو معتاد على التكنولوجيا و الاتصال، العمل عن بعد ليس استجمام أو عطلة، أقسم أنه عندما كان الحجر كنت اشتغل من البيت بدون توقف حتى ليلا و في نهاية الأسبوع، لكن عندما رفع الحجر عدنا للعمل في المكاتب المزدحمة، و أصبح تركيزي فقط مع تجنب الفيروس و القلق.
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23
4 - عزيز السبت 22 غشت 2020 - 14:47
يجب اغلاق جميع الشواطئ فوراااا
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13
5 - من سكان المضيق السبت 22 غشت 2020 - 14:49
السبب الرئيسي لزيادة عدد الإصابات في المضيق عدم إحترام قرارات وزارة الداخلية بمنع التنقل من و الى تطوان .
البراني عامرا الدنيا بيه
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18
6 - مواطن السبت 22 غشت 2020 - 15:11
هل هذا وقت الاستجمام رغم انه فصل الصيف، في زمن انتشر فيه وباء كورونا يفتك بالارواح، فيروس سريع الانتشار بادنى مخالطة مع شخص اخر لا تتمكن من معرفته هل هو مصاب ام لا، لان في اغلب الحالات لاتظهر عليهم اعراض لكنه يمكنه نقل العدوى الى شخص اخر. ومع نسبة الجهل في بلدنا فان جل الناس لا يحترمون الاجراءات الوقائية واصبحت المقاهي مكتضة ، اما النقل العمومي والحافلات، حدث ولا حرج شي لاصق مع شي والفيروس انتشر، الله يرفع عنا هذا الوباء.
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1
7 - kadiri السبت 22 غشت 2020 - 15:20
لاشك أن جارتكم مرتيل تمتلك سر إبعاد كورونا عنها ، اسألوا المسؤولين بها عن سر عبور كورونا من تطوان الى المضيق ذهابا وإيابا دون أن تحط الرحال بمرتيل ، لا بد أن في الامر سر؟؟؟؟
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0
8 - الفساد السبت 22 غشت 2020 - 15:22
المغرب كله الطاقة الاستيعابية أقل من 1000 سرير، هنا تيبان الخلل الكبير في المنظومة الصحية والفلوس فين تخسروا هاد السنوات كاملة.
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