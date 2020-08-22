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كُتّاب وآراء
"كوفيد-19" يستنفر السلطات بالمضيق - الفنيدق
استنفرت السلطات المحلية والإقليمية بعمالة المضيق الفنيدق مختلف أجهزتها، عقب تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" بنسبة غير مسبوقة؛ وهو الوضع الذي حذا بالمصالح المختصة إلى اتخاذ تدابير استباقية وتعزيز معايير الوقاية، في إطار التفاعل مع مضامين الخطاب الملكي.
ووفق المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن ياسين جاري، عامل عمالة المضيق الفنيدق، قام بزيارة تفقدية لمستشفى الحسن الثاني بمدينة الفنيدق، قصد الاطلاع على الإمكانيات المتوفرة والطاقة الاستيعابية للمستشفى المحلي بهدف تسطير مسار التكفل بالمرضى المصابين بـ"كوفيد-19" داخل مؤسسة الاستشفاء والعلاج.
وأعطى عامل عمالة المضيق الفنيدق تعليماته من أجل تخصيص جناح الطب والجراحة لاستشفاء المصابين بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي 40 سريرا، مع إعطاء أوامر وتعليمات إلى المصالح الوقاية المدنية للعمل على نقل المرضى المصابين والمشتبه فيهم على متن سيارات الإسعاف من أجل الخضوع إلى الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية.
وتواصل السلطات المحلية والإقليمية بعمالة المضيق الفنيدق مجهوداتها من أجل ضمان التكفل بالمصابين والمحتملين محليا بدلا من إرسالهم إلى تطوان ووزان، كما كان عليه الحال منذ بداية الجائحة؛ فيما ينتظر أن يتم البدء في اعتماد مستشفى الحسن الثاني بمدينة الفنيدق مركزا للعزل والتكفل يوم الاثنين، على أبعد تقدير.
جدير بالذكر أن عامل عمالة المضيق كان مرفوقا بكل من المندوب الإقليمي للصحة بالمضيق الفنيدق ومديرة مستشفى الحسن الثاني والطبيب رئيس مصلحة SREES، بالإضافة إلى باشا مدينة المضيق وعدد من رؤساء المصالح الأمنية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
أسافر، يجب تشريع العمل عن بعد مادام ممكنا لعدد كبير من الموظفين خاصة الشباب الذي هو معتاد على التكنولوجيا و الاتصال، العمل عن بعد ليس استجمام أو عطلة، أقسم أنه عندما كان الحجر كنت اشتغل من البيت بدون توقف حتى ليلا و في نهاية الأسبوع، لكن عندما رفع الحجر عدنا للعمل في المكاتب المزدحمة، و أصبح تركيزي فقط مع تجنب الفيروس و القلق.
البراني عامرا الدنيا بيه