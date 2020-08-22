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الرئيسية | جهات | زخات رعدية ورياح عاصفية اليوم السبت في المغرب

زخات رعدية ورياح عاصفية اليوم السبت في المغرب

زخات رعدية ورياح عاصفية اليوم السبت في المغرب
هسبريس من الرباط
السبت 22 غشت 2020 - 12:11

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية محليا قوية عددا من عمالات وأقاليم المملكة مع تساقط برد وهبوب رياح مصحوبة بعواصف رعدية ابتداء من الساعة الثانية بعد زوال اليوم السبت إلى غاية منتصف الليل.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الزخات ستهم عمالات وأقاليم ميدلت وفيكيك والحوز وأزيلال والرشيدية وإفران وخنيفرة، مشيرة إلى أن هاته الزخات ستكون محليا مصحوبة بتساقط برد وهبوب ورياح قوية.

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