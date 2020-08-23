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كُتّاب وآراء
توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد بالمغرب
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك المناطق الجنوبية، والجنوب الشرقي ومنطقة سوس والشياضمة والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط والسهول الداخلية الوسطى.
وستتشكل سحب منخفضة وأحيانا كثيفة على السواحل والسهول الشمالية والوسطى، حيث ستكون مصحوبة بكثل ضابية محلية، في حين ستبقى الأجواء غائمة جزئيا فوق كل من مرتفعات الأطلس والسهول المجاورة لها والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية مما سيهيئ الفرصة لنزول زخات مطرية رعدية مع تساقط برد محلي. وسيظل الطقس قليل السحب إلى غائم جزئيا بشمال الأقاليم الجنوبية، مع نزول قطرات مطرية ورعد متفرق محليا.
عدا ذلك ستبقى الأجواء مستقرة والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي.
وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الشمالي بالسواحل والسهول الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي وأحيانا من الشمال بالجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشرقية، بينما ستهب من القطاع الشمالي وأحيانا بباقي الأرجاء الأخرى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 30 و35 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وبجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و29 درجة بالمنطقة الشرقية، السايس، والسهول المتواجدة غرب الأطلس وهضاب الفوسفاط والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و23 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والريف والأطلس المتوسط والأطلس الصغير والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و19 درجة بالأطلس الكبير.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 43 و 48 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وبجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 39 و45 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية، ومنطقة سوس والسهول المتواجدة غرب الأطلس والسايس والريف الغربي وهضاب الفوسفاط والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و38 درجة بكل من الساحل المتوسطي، وفي ما تبقى من منطقة الريف، والمنطقة الشرقية وسهول المحيط الأطلسي، وجوار السواحل الجنوبية، وستكون ما بين 24 و31 درجة على السواحل، ومرتفعات الأطلس.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج مابين طنجة والمهدية وهائج الى قوي الهيجان بالجنوب.