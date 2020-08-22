حصيلة "كورونا" ترتفع إلى 227 في مليلية المحتلة

عبد الكريم هرواش من الناظور

كشفت نتائج 96 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا المستجدّ، أُجريت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن تسجيل 5 إصابات جديدة في ثغر مليلية المحتلّ.

وتأكّدت السلطة الصحية في المدينة ذاتها من شفاء 4 حالات جديدة، ليصبح مجموع المرضى الذين يتلقّون العلاج حاليا 80 شخصا؛ منهم 5 يتابعون علاجهم في المستشفى الإقليمي.

وسجّلت مدينة مليلية المحتلّة 227 حالة منذ بداية انتشار وباء "كوفيد-19"، تعافى منها 145 مصابا؛ فيما توفيت حالتان في شهر مارس المنصرم.