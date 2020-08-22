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الرئيسية | جهات | حصيلة "كورونا" ترتفع إلى 227 في مليلية المحتلة

حصيلة "كورونا" ترتفع إلى 227 في مليلية المحتلة

حصيلة "كورونا" ترتفع إلى 227 في مليلية المحتلة
عبد الكريم هرواش من الناظور
السبت 22 غشت 2020 - 17:55

كشفت نتائج 96 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا المستجدّ، أُجريت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن تسجيل 5 إصابات جديدة في ثغر مليلية المحتلّ.

وتأكّدت السلطة الصحية في المدينة ذاتها من شفاء 4 حالات جديدة، ليصبح مجموع المرضى الذين يتلقّون العلاج حاليا 80 شخصا؛ منهم 5 يتابعون علاجهم في المستشفى الإقليمي.

وسجّلت مدينة مليلية المحتلّة 227 حالة منذ بداية انتشار وباء "كوفيد-19"، تعافى منها 145 مصابا؛ فيما توفيت حالتان في شهر مارس المنصرم.

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