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الرئيسية | جهات | حقوقيون: الحكومة مسؤولة عن "انتشار كورونا"

حقوقيون: الحكومة مسؤولة عن "انتشار كورونا"

حقوقيون: الحكومة مسؤولة عن "انتشار كورونا"
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 22 غشت 2020 - 16:34

حمّلت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد الحكومة المغربية المسؤولية الكاملة في الوضع الوبائي الكارثي، والخصاص الذي تعيشه المؤسسات الاستشفائية على مستوى جميع البنيات الصحية والتجهيزات والأجهزة الطبية الضرورية بمراكش.

وطالبت الهيئة الحقوقية سالفة الذكر، في بيان توصلت به هسبريس، الحكومة المغربية بتعزيز البنية الصحية؛ بإضافة تجهيزات لكشف وعلاج المصابين، وإحداث مستشفيات ميدانية مجهزة لمواجهة العدوى والحد من استفحالها.

كما دعت إلى "تفعيل التعليمات الملكية بشأن تمويل المنظومة الصحية من الصندوق المحدث لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، وتخصيص الحيز الكبير من ميزانية الدولة لمواجهة الانتشار السريع للوباء".

وقال التنظيم الحقوقي ذاته إن "أرباب مصحات القطاع الخاص والمديرة الجهوية للصحة ووالي الجهة ورئيس الجهة والمنتخبين وطنيا وجهويا ومحليا مدعوون إلى تحمل مسؤوليتهم كاملة، والانخراط الفعلي والإيجابي إلى جانب مؤسسات الصحة العمومية في محاربة وباء "كوفيد 19"، وحث جميع المواطنين إلى التحلي بروح المواطنة الحقة، والتقيد بالتدابير الوقائية من العدوى المتخذة من طرف السلطة العمومية".

وسجلت البلاغ بقلق كبير الوضعية الوبائية التي تنامت بشكل مهول على صعيد مدينة مراكش، وما ترتب عن ذلك من وضع عصيب ومتردٍ تعيشه الأطقم الطبية والتمريضية والمواطنين على حد سواء؛ جراء انهيار المنظومة الصحية وتردي الخدمات الصحية المقدمة للمصابين بعدوى فيروس "كوفيد 19".

وأكدت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد، من موقعها الحقوقي، "إحجام" المسؤولين بالمدينة الحمراء عن القيام بدورهم في الحد من تفشي الوباء، على حد مضمون بيانها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - Sido السبت 22 غشت 2020 - 17:46
C est vrai que les grandes societs ont la responsabilite d evasion cevirus
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2
2 - استادة السبت 22 غشت 2020 - 17:50
الحكومة هي المسؤولة لأنه لو أمرت بإغلاق جميع الشركات في الحجر الدي فرضته في مارس لكنا قد وضعنا حدا لهده الجايحة ولكنها فرضت الحجر على المواطن الضعيف وتركت اصحاب المعمل والشركات بدون مراقبة
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13
3 - الحسنات والسيئات السبت 22 غشت 2020 - 17:52
إذا كانت الحكومة مسؤولة عن انتشار الوباء إذا الشعب قاصر ؤبلا عقل ورفع عنه القلم ولن يحاسبه رب العالمين يوم القيامة لأنه قاصر. لا يا إخوتي كل واحد عند عقلة فراسو وكل واحد مسؤول عن سلوكه. أنت من يقرر الخروج للتسكع أو الخروج لأمر مهم كالعمل. أنت من يقرر ارتداء الكمامة بشكل صحيح أو تعليقها في العنق . أنت من يقرر الاقتراب أو الابتعاد عن الآخر. أنت من قررت السفر خلال العيد أنت أنت أنت أنت مفتاح الحل يا أخي، مستقبلك ومستقبل بلدنا الحبيب في واحد متر من التباعد وكمامة.
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9
4 - الوطنية السبت 22 غشت 2020 - 17:52
ف اللول كان العدد قليل وصرفت الحكومة فلوس كثيرة لايواء المرضى والاعتناء بهم من حيث المأكل والملجأ والعلاج وكان كل شيء على ما يرام لكن عندما تدهور الوضع الذي تتقاسم فيه الحكومة والمواطن استفحاله نطلب اللطف وننتظر ما ستفعله بنا كورونا التي أصبحت تخيفنا اكثر فاكثر
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-1
5 - Tahar السبت 22 غشت 2020 - 17:59
سبحان الله،ماذا عملتم انتم على مستوى توعية المواطنين؟ فكل الجمعيات"الحقوقية"لا تعرف سوى الكلام والنقد والتبخيس والتشكيك وهذا عمل يتنافى مع المصالح الوطنية
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3
6 - Bekai السبت 22 غشت 2020 - 17:59
المسؤول الأول عن انتشار كورونا في المغرب هو من أصدر قرار إغلاق المدن بين ليلة و ضحاها مما تسبب في خروج مىات الآلاف من الأشخاص من المدن الموبوءة كطنجة و الدار البيضاء و مراكش ، مما تسبب في نقل الفيروس لمجموعة من المدن . فالمسؤول الأول عن هذه الجريمة هو من أصدر هذا الأمر مهما كان منصبه . و لا يجوز تحميل المسؤولية للشعب و إنما يجب الإقرار بالغلط ..... و لكن لمن تعاود زابورك أ داود ، لا يوجد شيء إسمه دولة بمعنى الكلمة
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3
7 - محمد السبت 22 غشت 2020 - 17:59
نعم الحكومة المنتخب هي من يتحمل مسؤولية نفشي الوباء بهذه الحدة، أما المواطن فهو المواطن الذي أنتجته سياساتكم التعليمية الفاشلة منذ الاستقلال.
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8 - ابو علي السبت 22 غشت 2020 - 18:01
يلومون الشعب لما آل إليه الوضع الصحي بالمغرب لاخفاء فشلهم بعدما قالو لنا لقد نجحنا بشهادة العالم ...
..
هل الشعب هو من قرر الاحتفال بعيد الأضحى؟
هل الشعب من تساهل مع اصحاب الشركات الكبرى التي لم
تلتزم بمعايير السلامة ونتج عن ذلك بؤر صناعية؟
هل الشعب من فتح المطاعم و المقاهي و الشواطئ؟
هل الشعب من تهاون في إرسال الدعم للأسر الفقيرة التي لم تجد ما تأكل وخرجت تبحث على قوتها ولقمة عيشها؟
هل وهو من تهاون في بناء المستشفيات وتقليص ميزانية الصحةوالتعليم؟؟
وهل هو من ضيع أموال الدولة في المهرجانات و المواسم؟
للأسف عندما يفشلون يلومون الشعب ولما ينجحون يشكرون السلطة
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4
9 - رأي السبت 22 غشت 2020 - 18:05
مادا عن المواطن ومادا عن الجمعيات الحقوقية والمدنية بنفسها فقط يكتفون بتوجيه اتهام الى الحكومة او جهات اخرى تابعة للحكومة مادا قدمتم لنا انتم لا شيء مادا فعلتم لانقاد هدا الوطن لا شيء حصيلة 0 .
محاربة الوباء مسؤولية الجميع وليس حكرا على جهة معينة انا لا اعترف بأي جمعية حقوقية او اي شخص يدعي انه حقوقي ويدافع عن حق المواطنين فقط شرديمة تعمل من ان اجل ملئ بطونهم والاكتفاء بالنباح من بعيد .
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-3
10 - عدمي و افتخر السبت 22 غشت 2020 - 18:13
لا نقول ان الحكومة وحدها متحملة للمسؤولية و نعلم جيدا ان المخزن هو اللذي يحكم بلا ما نكذبو على راسنا و معروف من نطلق عليه المخزن فهو الان يحمل المسؤولية للشعب مع العلم ان سنوات و سنوات من تكليخ الشعب و كبح تطور التعليم و الصحة و استقلالية القضاء فلو اراد المخزن الحديث تطوير البلد لكانت فترت حكمه الحالية كافية عوض جعل التطبيل و التصفيق الفارغ له
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2
11 - سعيدة السبت 22 غشت 2020 - 18:17
تهويل أرقام كورونا هي من مسرحية اللقاح المزعوم الذي أقترب تجاربه سريرية على حساب مواطنيين بسطاء جاهزا في خلال أيام لسنا أغبياء ونحن نرى تجارب مع الصين وبيرو وصلت للمرحلة الثالته وهذا التهويل في أرقام يشكك فيه العديد لأن كورونا ليست بأب الروحي للموت في مغربنا الحبيب يموت العديد ولا يسمع لهم صوت ولا صورة من يجلس في مقابر المغرب من طنجة لكويرة ومن شرقها لغربها وشمالها لجنوبها يجد أموات الحكرة وسرطان وأنتحار الذي يشهد هذه أيام أرقام مخيفة وضحايا الطرق
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-6
12 - العيد الكبير السبت 22 غشت 2020 - 18:18
لو أن الحكومة منعت أداء العيد الاضحى لهذا العام لما وصلنا لهذا الحد .
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2
13 - لا جديد السبت 22 غشت 2020 - 18:20
سبق لاحد الأساتذة الجامعيين بكلية الحقوق بالمحمدية ان استعرض التاطير القانوني لمسوولية الدولة في دخول الوباء عبر الحدود
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