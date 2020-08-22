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كُتّاب وآراء
استنفار شامل في الريصاني لتطويق الوضع الوبائي
أمام تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد كل يوم، قررت السلطات العمومية بمدينة الريصاني، التابعة إداريا لإقليم الرشيدية، فرض الحجر الصحي على المدينة بكاملها، ومنع التنقل من وإلى هذه المدينة إلا بواسطة شهادة التنقل الاستثنائية.
ويروم القرار المتخذ من قبل السلطات العمومية بمدينة الريصاني إلى تطويق "النقاط الساخنة" لتفشي مرض "كوفيد-19"، حيث عمدت السلطات إلى إرجاع الحجر الصحي؛ من خلال إغلاق المنافذ المؤدية إليها، وعدم السماح بخروج أو دخول المواطنين إلا بواسطة شهادة التنقل المسلمة من طرف السلطة المحلية.
وحسب المعطيات التي وفرها مصدر من السلطة المحلية لهسبريس، فإن هذا القرار تم اتخاذه بسبب تكاثر "البؤر العائلية" بهذه المدينة، مضيفا "أن السلطات الولائية تسارع الزمن من أجل تطويق التداعيات الصحية المترتبة عن ذلك"، مشيرا إلى أن هناك تهاونا وتراخيا في تطبيق تعليمات السلطات المختصة من قبل المواطنين.
وأوضح المسؤول عينه أن مدينة الريصاني تعيش في الأسبوعين الأخيرين حالة وبائية مقلقة بفعل حالة "التراخي" التي سادت جميع أرجاء المدينة، محملا المسؤولية في تزايد عدد المصابين إلى المواطنين لعدم ارتداء الكمامات الواقية وانعدام مسافة التباعد الجسدي وتبادل الزيارات، وفق تعبيره.
وقررت السلطة المحلية بمدينة الريصاني منع التسوق بعد الرابعة مساء، وفرض إغلاق أبواب المقاهي والمحلات التجارية ابتداء من الساعة الثامنة ليلا؛ وذلك من أجل محاصرة الوباء ووقف انتشاره في المدينة بشكل خطير ومخيف.
وأكدت مصادر متطابقة مسؤولة لهسبريس أن التنقل في مدينة الريصاني من دون سبب يعرض المخالفين للتوقيف، مشيرة إلى أن الجميع أصبح مدعو إلى المكوث في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى كالعمل أو التبضع أو المستشفى أو اقتناء الأدوية.
المصادر نفسها أكدت أن الوضعية الوبائية بمدينة الريصاني توصف بالخطيرة، إلا أن الساكنة غير واعية بخطورة الوباء، مشيرة إلى أن كل المجهودات المبذولة تضرب في الصفر من قبل بعض الفئات من المجتمع، مضيفة "عواقب الجائحة مستقبلا تتحملها الساكنة التي أظهرت تراخيا وتهاونا في تطبيق التعليمات".
وبلغ عدد الإصابات بجهة درعة تافيلالت، منذ بداية تفشي الوباء، ما مجموعه 1785 حالة؛ منها 872 حالة بإقليم ورزازات، و523 حالة بإقليم الرشيدية، و178 حالة بإقليم ميدلت، و110 حالات بإقليم زاكورة، و102 حالة بإقليم تنغير.
وبلغ عدد حالات الشفاء في الجهة ما مجموعه 1128 حالة؛ منها 749 حالة بإقليم ورزازات، و190 حالة بإقليم الرشيدية، و107 حالات بإقليم ميدلت، و44 حالة بإقليم حالة تنغير، و38 حالة بإقليم زاكورة؛ فيما بلغ عدد الحالات قيد العلاج بعموم الجهة 601 حالة.
وحسب الإحصائيات الرسمية للمديرية الجهوية للصحة، فإن عدد الوفيات بجهة درعة تافيلالت منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد بلغ 39 حالة؛ منها 19 حالة بإقليم ورزازات، و15 حالة بإقليم الرشيدية، و3 حالات بإقليم زاكورة، وحالتان بإقليم ميدلت، فيما لم تسجل أية حالة بإقليم تنغير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
كما نرجوه سبحانه أن يرفع عن بلادنا هذه الجائحة وعلى العالم أجمع بمشيئته ولطفه وعطفه ورحمته.
لست مختصا و لا أخصائيا لكن أظن أنه ضروري كتابة على الواجهة الامامية تاريخ و ساعة أول إستعمال هذه الأداة الحساسة لان مدة الصلاحية جد قصيرة، حتى يتم مراقبتها من طرف رجال الأمن.
للأسف الشديد تجد أن المواطن يعيد استعمالها أيام و أيام، يضعها في جيبه و في سيارته و على الطاولة في المقاهي و مقر العمل. بل و يجد نفسه أمام عشرات الكمامات دون أن يعلم أيهن أقدم عن اأاخرى و هكذا يصبح بيته، سيارته و محفظته مزبلة للكمامات عن غير قصد.
كيف تجدون الفكرة ايها الأعزاء؟