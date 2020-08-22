24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:18
|06:51
|13:35
|17:10
|20:10
|21:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إحداث مراكز إقليمية لامتحانات "جامعة السعدي"
- قصبة تادلة تُشدد التدابير الاحترازية لدحر الجائحة
- مطالب مموني الحفلات
- الأحزاب تثمن الصراحة والواقعية في خطاب الملك
- كامالا هاريس .. "سمراء" تلهب حماسة الأمريكيين من أصول لاتينية
الفتح الرباطي يجني ثمار التكوين والاستثمار في مواهب الرياضة (5.00)
المغربيان بونو والنصيري يحرزان لقب "أوروبا ليغ" رفقة نادي إشبيلية (5.00)
- تربويون يقترحون سيناريو دخول مدرسي "سليم" لتفادي "بؤر كورونا" - (185)
- المغرب يسجل 1565 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (151)
- حشد عسكري يستعد لمواجهة التحركات التركية في شرق المتوسط - (113)
- وزير سابق يقدم معطيات صادمة عن ضعف جهاز مراقبة الشغل - (90)
- إحصائيات تكشف هزالة معاشات متقاعدي القطاع الخاص في المغرب - (81)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
والي العيون يتولى إطلاق "نداء المواطنة والتضامن"
تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب؛ أشرف عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، والوفد الرسمي المرافق له، السبت، على عملية توزيع كمية مهمة من الكمامات والملصقات على مجموعة من فعاليات المجتمع المدني النشطة في مجال التحسيس ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.
المسؤول الأول بجهة العيون الساقية الحمراء طالب نشطاء المجتمع المدني بتكثيف الجهود في مجال تحسيس المواطنين ودعوتهم إلى الانخراط بشكل جدي وبروح المواطنة الصادقة والتضامن الفعلي، من أجل تفعيل مضامين الخطاب الملكي؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد تحت شعار "نداء المواطنة والتضامن".
وفي هذا الصدد، خصصت ولاية جهة العيون الساقية الحمراء خزانا مهما من الكمامات الوقائية لفائدة الجمعيات المدنية من أجل توزيعها على المواطنات والمواطنين بشكل مجاني، وتوعيتهم بمخاطر انتشار فيروس "كوفيد-19"، وحثهم على الالتزام بتدابير السلامة الصحية والتباعد الاجتماعي.