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الرئيسية | جهات | والي العيون يتولى إطلاق "نداء المواطنة والتضامن"

والي العيون يتولى إطلاق "نداء المواطنة والتضامن"

والي العيون يتولى إطلاق "نداء المواطنة والتضامن"
أحمد الساسي من العيون
السبت 22 غشت 2020 - 20:15

تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب؛ أشرف عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، والوفد الرسمي المرافق له، السبت، على عملية توزيع كمية مهمة من الكمامات والملصقات على مجموعة من فعاليات المجتمع المدني النشطة في مجال التحسيس ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

المسؤول الأول بجهة العيون الساقية الحمراء طالب نشطاء المجتمع المدني بتكثيف الجهود في مجال تحسيس المواطنين ودعوتهم إلى الانخراط بشكل جدي وبروح المواطنة الصادقة والتضامن الفعلي، من أجل تفعيل مضامين الخطاب الملكي؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد تحت شعار "نداء المواطنة والتضامن".

وفي هذا الصدد، خصصت ولاية جهة العيون الساقية الحمراء خزانا مهما من الكمامات الوقائية لفائدة الجمعيات المدنية من أجل توزيعها على المواطنات والمواطنين بشكل مجاني، وتوعيتهم بمخاطر انتشار فيروس "كوفيد-19"، وحثهم على الالتزام بتدابير السلامة الصحية والتباعد الاجتماعي.

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1 - مغربي السبت 22 غشت 2020 - 20:35
عبد السلام بكرات رجل دولة بامتياز لن يكرره التاريخ
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2 - العيون السبت 22 غشت 2020 - 20:38
جهة العيون الساقية الحمراء حالتها الصحية جد مستقرة بفضل الله ووعي سكانها وسياسة هذا الوالي الذي يحبه الصغير قبل الكبير
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