نهائي "دوري الأبطال" يغلق المقاهي بمدينة طنجة

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

قررت سلطات طنجة إغلاق كل مقاهي المدينة، مساء الأحد، بشكل استثنائي بداية من الساعة السادسة مساء بسبب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقبة بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره بايرن ميونيخ الألماني على الساعة الثامنة مساء.

وعلمت "هسبورت" أن سلطات "عاصمة البوغاز" أبلغت أصحاب المقاهي بقرار الإغلاق ساعتين قبل الموعد المحدد لنهائي دوري الأبطال، كإجراء احترازي واستثنائي لتفادي التجمعات بمختلف مقاهي المدينة بسبب هذه المباراة الهامة التي ستحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

ويأتي قرار السلطات الولائية بمدينة طنجة في إطار القرارات الاستباقية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس "كورونا"، ومنع التجمعات الكبيرة التي قد تشكل خطرا على صحة الساكنة، وعاملا مساعدا في الانتشار السريع للفيروس.

وكانت سلطات مدينة طنجة قد اتخذت قرار منع عرض مباريات كرة القدم بمقاهي المدينة منذ أسبوع، خصوصا بعد الاكتظاظ الذي شهدته مقاهي "عاصمة البوغاز" في الأسبوع الماضي بسبب مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي جمعت فريقي برشلونة وبايرن ميونيخ، وهو ما دفعها إلى قرار الإغلاق الكلي لهذه المقاهي قبل ساعتين من نهائي دوري الأبطال.