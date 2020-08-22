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الرئيسية | جهات | نهائي "دوري الأبطال" يغلق المقاهي بمدينة طنجة

نهائي "دوري الأبطال" يغلق المقاهي بمدينة طنجة

نهائي "دوري الأبطال" يغلق المقاهي بمدينة طنجة
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
السبت 22 غشت 2020 - 21:45

قررت سلطات طنجة إغلاق كل مقاهي المدينة، مساء الأحد، بشكل استثنائي بداية من الساعة السادسة مساء بسبب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقبة بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره بايرن ميونيخ الألماني على الساعة الثامنة مساء.

وعلمت "هسبورت" أن سلطات "عاصمة البوغاز" أبلغت أصحاب المقاهي بقرار الإغلاق ساعتين قبل الموعد المحدد لنهائي دوري الأبطال، كإجراء احترازي واستثنائي لتفادي التجمعات بمختلف مقاهي المدينة بسبب هذه المباراة الهامة التي ستحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

ويأتي قرار السلطات الولائية بمدينة طنجة في إطار القرارات الاستباقية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس "كورونا"، ومنع التجمعات الكبيرة التي قد تشكل خطرا على صحة الساكنة، وعاملا مساعدا في الانتشار السريع للفيروس.

وكانت سلطات مدينة طنجة قد اتخذت قرار منع عرض مباريات كرة القدم بمقاهي المدينة منذ أسبوع، خصوصا بعد الاكتظاظ الذي شهدته مقاهي "عاصمة البوغاز" في الأسبوع الماضي بسبب مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي جمعت فريقي برشلونة وبايرن ميونيخ، وهو ما دفعها إلى قرار الإغلاق الكلي لهذه المقاهي قبل ساعتين من نهائي دوري الأبطال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ام البنين السبت 22 غشت 2020 - 21:53
يريت لو اغلقت في جميع المدن فهي سبب البلاوي اكلها
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26
2 - rachida السبت 22 غشت 2020 - 22:03
السلام عليكم.عندها الحق أن تفعل ذلك لأن عندما تبدأ مبارة ما إلا ووجدت المغرب بأكمله مكدس في المقهى كي يتفرج فيها ولكن كما العادة سيخرج البعض علينا كما العادة بأسطوانتهم المعهودة لي يقولو حكومة فاشلة حرمتنا مشاهدة المبارة عوض شكرها على هذه الخطوة الأستباقية كي لا يتفشى الوباء أكثر بالرغم من أنني متأكدة أنهم حتى لو تركت لهم السلطة المقاهي مفتوحة وبعد أن ينتهوا من مشاهدة المبارة سيتهمنها كذلك إن تفشى المرض بأنها هي السبب في تفشيه لعدم إغلاقها لها.بعد الانتهاء من مشاهدة المبارة.سطروا جيدا على بعد الانتهاء من مشاهدة المبارة وليس قبل والذي فقط من سيفهم قصدي هههه
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28
3 - إلى رشيدة السبت 22 غشت 2020 - 22:17
كلا و بلى.....حكومة رشيدة و أنت أرشد منها....نتمنى تكوني دابا على خاطرك....
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-12
4 - belahcen السبت 22 غشت 2020 - 22:31
بعد النهاية لكرة القدم وبفوز اشبيلية على الانتر ميلان. تلجيء السلطات الى منع المقاهى بنقل المبارات وهذا نطلب من الحكومة نتيجة الكورونا منذ بداية قرة القدم يفرجون عليها في المقاهي في ارجاء البلاد.فبعد نتيجة تفشي الفيروس في مقاهى التي نقلت كل المباريات اليوم بعد النهاية للعب تاتي بمنع نقل المبارات اليس هذه مسولية السلطات المحلية بطنجة على كل هذا.
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