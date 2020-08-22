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Covid Hespress
الرئيسية | جهات | حالات جديدة تزيد حصيلة كورونا في بني ملال خنيفرة

حالات جديدة تزيد حصيلة كورونا في بني ملال خنيفرة

حالات جديدة تزيد حصيلة كورونا في بني ملال خنيفرة
حميد رزقي
السبت 22 غشت 2020 - 22:15

ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" بجهة بني ملال خنيفرة، إلى حدود مساء السبت، إلى 1977 حالة بعد تسجيل 128 حالة جديدة.

وأشارت المديرية الجهوية في معطياتها اليومية إلى أنه تم تسجيل 50 إصابة مؤكدة جديدة بإقليم بني ملال، و8 حالات بأزيلال، و12 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و35 حالة بإقليم خريبكة، و23 حالة بإقليم خنيفرة.

وأوضحت المديرية ذاتها أن "الجهة بلغت 768 حالة شفاء بعد تسجيل 52 حالة تعافٍ، منها 32 بإقليم الفقيه بن صالح، و9 حالات بإقليم خنيفرة، و9 حالات بإقليم خريبكة، وحالتان بإقليم بني ملال".

وأَضافت أنه "تم تسجيل حالة وفاة بكل من بني ملال والفقيه بن صالح، ليرتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد إلى 21 حالة بالجهة، فيما بلغ عدد الحالات، التي تم استبعادها بعد تحليل مخبري سلبي، 79797 حالة".

وبتسجيل هذه الحصيلة يكون إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة قد بلغ 1977 حالة منذ بداية تسجيل أول حالة في المغرب في 2 مارس الماضي، فيما بلغ عدد الحالات النشطة التي سجلت إلى حدود اليوم 1185 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن السبت 22 غشت 2020 - 22:34
الله يكون في عوانهم يلا المدن الكبيرة ووحلات فهاد الجائحة اش تنتاظر المدن الصغيرة و البوادي فخاص بنادم الله يرحم الوالدين يعرف الوضع اللي وصلنا ليه. يدير الحجر الصحي الجزئي الراسو قبل ما يتفرض شي وضع اللي ما غاديش يناسب الالاف فاللي خارج يخدم الله يسهل عليه واللي ما عندو مايدار يجلس فدارو باختيارو احسن للجميع والله يسهل علينا و ندوزو. هاد الجائحة بسلام
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4
2 - مياوم مع وقف التنفيذ السبت 22 غشت 2020 - 22:59
سافرت اليوم من الرباط الى خنيفرة عبر حافلة اليم... خرجنا من المحطة متباعدين وصلنا سلا السائق ومرافقه ملاآ الحافلة عن اخرها المراقبة منعدمة لم يراقب لا رجال الامن ولا الدرك الملكي الحافلة طيلة مسيرها لا البحراوي لا مكناس لا مريرت ...
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3
3 - yahya السبت 22 غشت 2020 - 23:11
الكثير من الناس لا يكترثون بجاءحة كورونا رغم الحملات التحسيسية خير ذلك انظروا الى المقاهي التي تعج بالناس الذين لا يضعون الكمامات( أليست هذه الاماكن بالعمومية) ثم المكوث الى أوقات متأخرة من الليل وهم يشوشون على الساكنة المجاورة للهقاهي بالصراخ و الكلام اللتربوي... هل هذا المكوث ضروري...
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