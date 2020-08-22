حالات جديدة تزيد حصيلة كورونا في بني ملال خنيفرة

حميد رزقي

ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" بجهة بني ملال خنيفرة، إلى حدود مساء السبت، إلى 1977 حالة بعد تسجيل 128 حالة جديدة.

وأشارت المديرية الجهوية في معطياتها اليومية إلى أنه تم تسجيل 50 إصابة مؤكدة جديدة بإقليم بني ملال، و8 حالات بأزيلال، و12 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و35 حالة بإقليم خريبكة، و23 حالة بإقليم خنيفرة.

وأوضحت المديرية ذاتها أن "الجهة بلغت 768 حالة شفاء بعد تسجيل 52 حالة تعافٍ، منها 32 بإقليم الفقيه بن صالح، و9 حالات بإقليم خنيفرة، و9 حالات بإقليم خريبكة، وحالتان بإقليم بني ملال".

وأَضافت أنه "تم تسجيل حالة وفاة بكل من بني ملال والفقيه بن صالح، ليرتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد إلى 21 حالة بالجهة، فيما بلغ عدد الحالات، التي تم استبعادها بعد تحليل مخبري سلبي، 79797 حالة".

وبتسجيل هذه الحصيلة يكون إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة قد بلغ 1977 حالة منذ بداية تسجيل أول حالة في المغرب في 2 مارس الماضي، فيما بلغ عدد الحالات النشطة التي سجلت إلى حدود اليوم 1185 حالة.