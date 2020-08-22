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الرئيسية | جهات | مستشفى ميداني يعالج "مرضى الجائحة" في مراكش

مستشفى ميداني يعالج "مرضى الجائحة" في مراكش

مستشفى ميداني يعالج "مرضى الجائحة" في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 22 غشت 2020 - 21:20

قام كريم قسي لحلو، والي الجهة وعامل عمالة مراكش، بزيارة تفقدية لأشغال تهيئة الخيمة الكبيرة الخاصة بالمستشفى الميداني داخل مشفى ابن طفيل، السبت، وهي المنشأة التابعة للمركز الجامعي محمد السادس.

وجاءت هذه الزيارة، التي حضرها الكاتب العام لعمالة مراكش، ومدير المركز الاستشفائي محمد السادس، في إطار التنزيل الفعلي للإجراءات والتدابير الخاصة بتطوير وتوسيع منظومة التكفل بمرضى "كوفيد-19" الذين يحتاجون إلى العناية المركزة.

وستوفر هذه الخيمة طاقة إضافية تصل إلى 100 سرير مخصصة لحالات العلاج ما قبل الإنعاش "Pré-réanimation"، وهي مجهزة كليا بالأوكسجين.

جدير بالذكر أن وزير الصحة خالد أيت الطالب زار مراكش، يوم الأربعاء الماضي، وخلال هذه الزيارة تقرر إنشاء هذه الخيمة الكبرى بمرأب السيارات بمستشفى ابن طفيل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - &&&&& السبت 22 غشت 2020 - 21:29
يجب أن يشرف عليه الطب العسكري...........
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2 - قدور السبت 22 غشت 2020 - 21:36
هذا ان دل على شئ فإننا يدل على التستر على ما فعله المفسدين من المسؤولين في المدينة والدولة.ريحتكم عطات .
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3 - czek السبت 22 غشت 2020 - 21:37
ضيعتو لفلوس 19 سنة في مهرجان الفلم و 9 سنوات من مهرجان الضحك...سيرو عند نجوم هليود و دبوز يعطيكو أكسجين
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4 - مراكشي السبت 22 غشت 2020 - 21:42
وجهة نظر:
-بارك علينا من الترقاع،،،، نبغي سياسة وجيهة ومخططات واقعية
الدولة يجب ان تستقر في الصحة والتعليم
نبغي انشاء مستشفيات عديدة في المدن المغربية
البرلمانيون والمستشارون منافقون ، لا يناقشون ميزانية الصحة
ميزانية الصحة والتعليم يجب ان تكونا لهما مصداقية وان تكونا اكثر الميزانيات
تخفيض ميزانية الدفاع عدة ميزانيات
الاستثمار في العنصر البشري،،، معظم الشباب غير واعيين بالمسؤولية. عندنا جهل
يجب التخطيط لانشاء جيل مايقف وواعي

شوفو اخواني: يجب العمل الجاد ومحاسبة الفاسدين
كورونا: غادي يموت كل من انتهى اجله فقط.
ولكن هذه الجائحة ستكون عبرة لمن اعتبر
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5 - Hassan Sima السبت 22 غشت 2020 - 21:42
أول حاجة خاص التفگير فيهـا رخصة التنقل الإستثنائية التي تسبب الإزدحام أمام المقاطعات فتلك المسطرة جد معقدة حيث حتى أصحاب الشرگات عليهـم بتأشيرة السلطات مما يزيد الوضع تأزما ونؤدي غرامات مجانية إذا گان الحال على ما عليه فليتوقف الجميع عن العمل وأعطونا معيش گريم
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