إغلاق متجرَين بعد اقتحام الفيروس أسوار "مرجان"

إبراهيم مغراوي من مراكش

أغلقت لجنة اليقظة بعمالة مراكش، اليوم السبت، سوقين ممتازين من سلسلة "مرجان" بعد تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس "كورونا" في أوساط المستخدمين بهما.

وكانت الموارد البشرية للسوقين قد خضعت للتحاليل المخبرية، التي اعتمدتها إدارة هذه المؤسسة التجارية منذ بداية الجائحة لفائدة العمال والأطر الإدارية.

وهمّ هذا القرار سوقا ممتازا بطريق أكادير، وآخر بطريق الدار البيضاء، وقامت السلطة المحلية بالإشراف على عملية إفراغ السوقين من زبنائهما وإخراج العاملين كإجراء احترازي للحيلولة دون تمدد الوباء.

وبلغت الإصابات بالسوقين الممتازين حوالي 100 حالة مؤكدة، كشفت عنها التحاليل المخبرية والمراقبة الطبية للعاملين بهما.

وسجلت جهة مراكش آسفي، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 391 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، لترتفع الحصيلة التراكمية لعدد الإصابات بالجهة إلى 8256 حالة بنسبة 16,25 بالمائة.