24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1806:5113:3517:1020:1021:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الفتح الرباطي يجني ثمار التكوين والاستثمار في مواهب الرياضة (5.00)

  2. قراران جديدان لمواجهة "كوفيد-19" بمدينة سطات (5.00)

  3. لقجع يهنئ بونو والنصيري بتتويج إشبيلية الأوروبي (5.00)

  4. المعارض الروسي "نافالني" يتعالج من التسمم ببرلين (5.00)

  5. إغلاق منتزه عين أسردون (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | إغلاق متجرَين بعد اقتحام الفيروس أسوار "مرجان"

إغلاق متجرَين بعد اقتحام الفيروس أسوار "مرجان"

إغلاق متجرَين بعد اقتحام الفيروس أسوار "مرجان"
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 22 غشت 2020 - 23:00

أغلقت لجنة اليقظة بعمالة مراكش، اليوم السبت، سوقين ممتازين من سلسلة "مرجان" بعد تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس "كورونا" في أوساط المستخدمين بهما.

وكانت الموارد البشرية للسوقين قد خضعت للتحاليل المخبرية، التي اعتمدتها إدارة هذه المؤسسة التجارية منذ بداية الجائحة لفائدة العمال والأطر الإدارية.

وهمّ هذا القرار سوقا ممتازا بطريق أكادير، وآخر بطريق الدار البيضاء، وقامت السلطة المحلية بالإشراف على عملية إفراغ السوقين من زبنائهما وإخراج العاملين كإجراء احترازي للحيلولة دون تمدد الوباء.

وبلغت الإصابات بالسوقين الممتازين حوالي 100 حالة مؤكدة، كشفت عنها التحاليل المخبرية والمراقبة الطبية للعاملين بهما.

وسجلت جهة مراكش آسفي، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 391 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، لترتفع الحصيلة التراكمية لعدد الإصابات بالجهة إلى 8256 حالة بنسبة 16,25 بالمائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - يونس السبت 22 غشت 2020 - 23:07
ياربي السلامة.
ياربي تشافيهم .
هاد الشي ولا كيخلع.
الله يحفظنا ويحفظكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
2 - هشام السبت 22 غشت 2020 - 23:08
الحجر الصحي الشامل في الطريق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - عادل السبت 22 غشت 2020 - 23:11
كورونا استوطنت مراكش، فالمدينة معروفة بحسن الضيافة...اللهم الطف بعبادك ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.