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كُتّاب وآراء
مستجدات الحالة الوبائية في جهة درعة تافيلالت
أعلنت المديرية الجهوية للصحة بجهة درعة تافيلالت تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، لترتفع الحصيلة التراكمية لعدد الإصابات بالجهة من 1785 حالة إلى 1809 حالات.
وتوزعت الإصابات الجديدة على إقليم ورزازات بـ23 إصابة، وإقليم زاكورة بحالة واحدة، فيما لم تسجل أي إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في أقاليم ميدلت، تنغير والرشيدية.
وعرفت الجهة تعافي 34 شخصا، بعدما أكدت التحاليل المخبرية خلوهم من فيروس "كوفيد-19"، 23 منهم بإقليم ورزازات، و9 آخرون بإقليم ميدلت، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين من 1128 إلى 1163 شخصا.
وأفادت المديرية الجهوية للصحة أن عدد الحالات النشطة على الصعيد الجهوي بلغ 588 حالة، منها 316 حالة بإقليم الرشيدية، و100 حالة بإقليم ورزازات، و70 حالة بإقليم زاكورة، و60 حالة بإقليم ميدلت، و58 حالة بإقليم تنغير.
أما حصيلة الوفيات بالجهة، فقد ارتفعت إلى 43 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ضمنها حالتان بورزازات وحالتان بالرشيدية. وتتوزع الوفيات على إقليم ورزازات بـ21 حالة وفاة، و17 وفاة بإقليم الرشيدية، و3 وفيات بإقليم زاكورة، ووفاتان بإقليم ميدلت، فيما يبقى إقليم تنغير بدون وفيات.
ووفق المديرية عينها، فالعدد الإجمالي للحالات التي استبعدها التحليل المخبري، على صعيد الجهة، انتقل، خلال الفترة ذاتها، من 56923 حالة إلى 57124 حالة.