تازة وصفرو في صدارة "عدوى كورونا" بجهة فاس

رشيد الكويرتي من فاس

سجلت جهة فاس مكناس، 280 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، لترتفع بذلك الحصيلة التراكمية لحالات الإصابة بالوباء بعموم الجهة إلى 7789 حالة مؤكدة.

وأظهرت الحصيلة التي أعلنتها المديرية الجهوية للصحة تفجر الوضع الوبائي بكل من إقليم تازة، الذي أحصى 70 حالة إصابة بالفيروس، وإقليم صفرو الذي أضحى، في الآونة الأخيرة، من أقاليم الجهة الأكثر تضررا من الجائحة، حيث سجل 56 حالة إصابة إضافية.

المصدر ذاته أفاد أن الإصابات الأخرى المعلنة بجهة فاس مكناس توزعت على مدينة فاس بـ85 حالة، ومكناس بـ31 حالة، والحاجب بـ24 حالة، وبولمان بـ9 حالات، وإفران بـ5 حالات، وتاونات بحالتين، بينما لم يسجل إقليم مولاي يعقوب أي حالة مؤكدة.

ووفقا للبيانات الرسمية، فقد انتقلت الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي بعموم الجهة إلى 132 حالة وفاة، إثر تسجيل الجهة 5 وفيات إضافية، تتوزع على فاس وتازة بوفاتين لكل منهما، وتاونات بحالة وفاة واحدة.

أما بخصوص حالات الشفاء فقد عرفت جهة فاس مكناس تسجيل 130 حالة تعاف جديدة، توزعت على فاس بـ79 ومكناس بـ24 حالة، وتازة بـ12 حالة، والحاجب بـ10 حالات، وبولمان بـ3 حالات، وإفران بحالتي شفاء.

وتوجد رهن العلاج من الإصابة بالفيروس 1429 حالة في عموم جهة فاس مكناس.