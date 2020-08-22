الاجراءات الاحترازية تغلق الشواطئ في إقليم برشيد

هسبريس من الرباط

أعلنت عمالة إقليم برشيد، مساء اليوم السبت، إغلاق الشواطئ الممتدة على طول الشريط الساحلي لجماعتَي سيدي رحال الشاطئ والسوالم الطريفية؛ ابتداء من الأحد 23 غشت عند منتصف الليل.

وأضاف المصدر نفسه، من خلال بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا القرار يأتي في سياق تعزيز التدابير والاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.