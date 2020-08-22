24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1806:5113:3517:1020:1021:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الفتح الرباطي يجني ثمار التكوين والاستثمار في مواهب الرياضة (5.00)

  2. قراران جديدان لمواجهة "كوفيد-19" بمدينة سطات (5.00)

  3. المغربيان بونو والنصيري يحرزان لقب "أوروبا ليغ" رفقة نادي إشبيلية (5.00)

  4. لقجع يهنئ بونو والنصيري بتتويج إشبيلية الأوروبي (5.00)

  5. المعارض الروسي "نافالني" يتعالج من التسمم ببرلين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | الاجراءات الاحترازية تغلق الشواطئ في إقليم برشيد

الاجراءات الاحترازية تغلق الشواطئ في إقليم برشيد

الاجراءات الاحترازية تغلق الشواطئ في إقليم برشيد
هسبريس من الرباط
السبت 22 غشت 2020 - 21:13

أعلنت عمالة إقليم برشيد، مساء اليوم السبت، إغلاق الشواطئ الممتدة على طول الشريط الساحلي لجماعتَي سيدي رحال الشاطئ والسوالم الطريفية؛ ابتداء من الأحد 23 غشت عند منتصف الليل.

وأضاف المصدر نفسه، من خلال بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا القرار يأتي في سياق تعزيز التدابير والاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.