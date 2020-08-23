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رصد عشرات الإصابات الجديدة بكورونا في الشرق

رصد عشرات الإصابات الجديدة بكورونا في الشرق
عبد الكريم هرواش من النّاظور
الأحد 23 غشت 2020 - 04:18

ارتفعتْ حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" بجهة الشّرق إلى 920 حالة؛ بعد تسجيل 33 إصابة جديدة.

وسجّل إقليم النّاظور 11 حالة، تليه عمالة وجدة- أنجاد بـ10 حالات، وإقليم جرسيف بـ8 حالات، وإقليم بركان بحالتين، فيما سجّل إقليما فكيك وجرادة حالة واحدة بكلّ منهما.

ووفق آخر تحديث لمعطيات الحالة الوبائية بجهة الشّرق دائما، فقد سُجّلت 3 وفيات جديدة نتيجة فيروس "كوفيد- 19" بكلّ من النّاظور ووجدة وفكيك.

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