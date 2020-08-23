رصد عشرات الإصابات الجديدة بكورونا في الشرق

عبد الكريم هرواش من النّاظور

ارتفعتْ حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" بجهة الشّرق إلى 920 حالة؛ بعد تسجيل 33 إصابة جديدة.

وسجّل إقليم النّاظور 11 حالة، تليه عمالة وجدة- أنجاد بـ10 حالات، وإقليم جرسيف بـ8 حالات، وإقليم بركان بحالتين، فيما سجّل إقليما فكيك وجرادة حالة واحدة بكلّ منهما.

ووفق آخر تحديث لمعطيات الحالة الوبائية بجهة الشّرق دائما، فقد سُجّلت 3 وفيات جديدة نتيجة فيروس "كوفيد- 19" بكلّ من النّاظور ووجدة وفكيك.