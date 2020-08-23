24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1906:5113:3517:1020:0921:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الفتح الرباطي يجني ثمار التكوين والاستثمار في مواهب الرياضة (5.00)

  2. قراران جديدان لمواجهة "كوفيد-19" بمدينة سطات (5.00)

  3. المعارض الروسي "نافالني" يتعالج من التسمم ببرلين (5.00)

  4. إغلاق منتزه عين أسردون (5.00)

  5. غالبية أولياء "تلاميذ الخصوصي" يطالبون بتأجيل الدخول المدرسي‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | سبتة تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا في يوم واحد

سبتة تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا في يوم واحد

سبتة تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا في يوم واحد
جمال سماحي من تطوان
الأحد 23 غشت 2020 - 05:45

أعلن الفرع المحلي للمعهد الوطني للإدارة الصحية بسبتة المحتلة تسجيل 9 حالات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"، دون تسجيل أي حالة شفاء جديدة.

ووفق المصدر ذاته، فقد ارتفع عدد الحالات النشطة بسبتة إلى 52 مصابا، يخضعون جميعهم لإجراء العزل الصحي المنزلي، باستثناء حالة واحدة ترقد بغرفة العزل الطبي في قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي للمدينة.

وبلغت الحصيلة التراكمية لعدد المصابين بـ"كوفيد- 19" بسبتة 278 شخصا، منذ بداية الجائحة، تماثل منهم 222 شخصا للشفاء، فيما لا يزال عدد ضحايا الوباء مستقرا في أربع وفيات سجلت سابقا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.