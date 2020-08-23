سبتة تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا في يوم واحد

جمال سماحي من تطوان

أعلن الفرع المحلي للمعهد الوطني للإدارة الصحية بسبتة المحتلة تسجيل 9 حالات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"، دون تسجيل أي حالة شفاء جديدة.

ووفق المصدر ذاته، فقد ارتفع عدد الحالات النشطة بسبتة إلى 52 مصابا، يخضعون جميعهم لإجراء العزل الصحي المنزلي، باستثناء حالة واحدة ترقد بغرفة العزل الطبي في قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي للمدينة.

وبلغت الحصيلة التراكمية لعدد المصابين بـ"كوفيد- 19" بسبتة 278 شخصا، منذ بداية الجائحة، تماثل منهم 222 شخصا للشفاء، فيما لا يزال عدد ضحايا الوباء مستقرا في أربع وفيات سجلت سابقا.