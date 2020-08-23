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الرئيسية | جهات | السلطة تشدّد عمليات مراقبة "بؤر الجائحة" في العاصمة الاقتصادية

السلطة تشدّد عمليات مراقبة "بؤر الجائحة" في العاصمة الاقتصادية

السلطة تشدّد عمليات مراقبة "بؤر الجائحة" في العاصمة الاقتصادية
هسبريس - مصطفى شاكري
الأحد 23 غشت 2020 - 13:00

تشن السلطة المحلية، خلال نهاية الأسبوع الجاري، حملة واسعة النطاق في العاصمة الاقتصادية للمملكة، من أجل الحرص على إغلاق المحلات التجارية والمقاهي في الوقت المحدد لها.

فقد شرعت المصالح الإدارية المختصة بالدار البيضاء في مراقبة مدى احترام توقيت الإغلاق الليلي، المحدد في الثامنة مساءً؛ وهو ما يمكن ملاحظته في كل من "عين السبع" و"آنفا".

وقاد أعوان السلطة هذه الحملة المحلية في "المناطق الموبوءة" بالدار البيضاء، تبعاً للبلاغ الحكومي الذي شدّد الإجراءات الاحترازية في الأحياء التي تعرف قفزة كبيرة على مستوى أعداد الإصابات بـ "كورونا".

وطالبت السلطات العمومية سكان هذه المناطق بلزوم المنازل في الفترة المقبلة، والحرص على ارتداء الكمامة واحترام مسافة الأمان، قصد تطويق البؤر العائلية التي تسببت في "تدهور" الوضعية الوبائية.

وفي سياق متصل، قام والي جهة الدار البيضاء، بمعية والي أمن الجهة، بزيارة تفقدية إلى مجموعة من الشواطئ التي تقرر إغلاقها، السبت، بغية الاطلاع على مدى أجرأة التوجيهات الحكومية.

وتعيش مدينة الدار البيضاء استنفاراً شاملا طوال الفترة الأخيرة، نتيجة الارتفاع غير المسبوق في أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، حيث أرجعت السلطات المعنية الحجر الجزئي ببعض المناطق السكنية.

وأشار البلاغ الحكومي إلى أنه تقرر على مستوى مدينة الدار البيضاء إغلاق شواطئ الدار البيضاء ودار بوعزة و"بالوما" بعين حرودة، وإغلاق الحمامات بمجموع تراب المدينة.

كما تم الإبقاء على إجراءات التشديد التي اتخذت مؤخرا، والتي شملت إغلاق مداخل وأجزاء من حيّين بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، وحي واحد ودوار واحد بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي.

وشملت إجراءات التشديد أيضا زقاقين بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، و7 أحياء وشوارع وأزقة بعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، و3 أزقة بعمالة مقاطعات ابن مسيك، وحيين بعمالة مقاطعات مولاي رشيد.

وهمت الإجراءات المتخذة بهذه المناطق المستهدفة إغلاق المقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى المحلات التجارية للقرب والمراكز التجارية الكبرى على الساعة الثامنة مساء، وإغلاق أسواق القرب انطلاقا من الساعة الرابعة مساء، وإغلاق الحمامات وصالونات التجميل، ومنع نقل مباريات كرة القدم بالمقاهي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - visiteur الأحد 23 غشت 2020 - 13:03
أحسن حاجة ولاكن عليهم الضرب بيد من حديد على التجمعات في الأحياء باحتفالات عاشوراء وضرب الطبول والمفرقعات
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27
2 - N.H الأحد 23 غشت 2020 - 13:04
و الله مكينا شي حاجة من هدشي كلشي حال و كلشي كيسد فقاش ما قالها ليه راسو....المهيم الحياة عادية جدا المرجو النشر هسبريس
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28
3 - samir الأحد 23 غشت 2020 - 13:13
صراحةً تخربيق فهذا المغرب ، "في جميع أنحاء العالم ، كانت هناك طرق مختلفة للاستجابة لهذه الأزمة. لقد دخلت العديد من البلدان في الحجر الصحي ، بينما لم تفعل دول أخرى هذا متل كوريا ، في وقت مبكر جدًا ، السويد ، وهولندا ، وبدرجة أقل ألمانيا والنتيجة دول الحجر الصحي أكتر تضرراً، الحال ماشي الهجر الصحي الحال هو يجب التفكير ف إستراتيجية فعالة
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0
4 - سعيدة الأحد 23 غشت 2020 - 13:13
نتمنى أن يع المواطن خطورة الوضع ويساهم في إنجاح عملية محاصرة الوباء والا ستكون النتيجة أرواحنا...
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12
5 - مقهور الأحد 23 غشت 2020 - 13:18
السلام
لكي يمر الحجر ااجزءي في احسن الظروف يجب كدلك إغلاق المصانع و المعامل و اخص بالدكر المصانع المتكتلة في الحي الصناعي بعكاشة و قرب ملعب العربي الزاولي.و شارع الشفشاوني كيف يعقل معامل لا تحترم الشروط الخاصة بها في فترة الجاءحة ناهيك عن البنايات كأنها سجون نوافد بشبابيك حديدية و أبواب مصفحة لا تهوية لا ظروف اشتغال تحفظ كرامة البروليتاريا.مصنع يتم إنشاؤه بالملايير و لا يحتوي على قاعة من 20متر للاكل مجهزة بفرن تسخين و طاولات و كراسي تجد العمال يفترشون الكارتون خارج المصنع و يتناولون خبر اسود معجون بالطبقية و سادية الباطرونا و لكن كل اللوم على النقابات التي باعت الماتش في النوادي الليلية و الحفلات الحمراء في الفنادق و المنتجعات من أجل عيون الباطرونا .و حسبي الله و نعم الوكيل .
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31
6 - سمير الأحد 23 غشت 2020 - 13:24
لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. تعاونو الخوت و اصبروا وتضرعو إلى الله عسى الله ان يرفع عنا غضبه
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17
7 - huchamkhouribga الأحد 23 غشت 2020 - 13:24
لو كان الاغلاق دو فاءدة لاستفدنا من التلات شهر العجاف التي توقف فيها الزمان والارزاق ويقال قطع الارزاق من قطع الاعناق لدالك الحل هو المواجهة مناعة القطيع هي الحل والشعب المغربي دو مناعة قوية ومن كانت له امكانيات معيشية جيدة فليغلق على نفسه كالحكومة ومجلس النوام هم عندهم مزانية تكفيهم واولادهم لمءة سنة فليغلقو ويحجرو على انفسهم الى يوم الدين ويتركونا نحن وكورونا الفقر والبطالة والديون قهر الرجال اكبر من كورونا بحيت تموت كل يوم اما كورونا فهي موتة واحدة
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-2
8 - متفرج الأحد 23 غشت 2020 - 13:25
نسدو فامنا حتى حنا وصافي والله المستعان
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-2
9 - El harfali Mohamed الأحد 23 غشت 2020 - 13:25
هذه نتيجة حتمية لانعدام التحلي بالمسؤولية لدى كثير من الأشخاص ، سواء كانوا من عامة الشعب أو من المسؤولين ..
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13
10 - مواطن الأحد 23 غشت 2020 - 13:27
جل سكان الدار البيضاء، لم يلتزموا بالحجر الصحي كما يجب، وبعد رفع الحجر الصحي انطلقوا دفعة واحدة منهم من يبحث عن لقمة العيش ومنهم من يتجول بدون سبب، ففعلت كورونا ما تشاء وخصوصا المعامل، اللهم ارفع عنا هذا الوباء انك على كل شيء قدير.
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12
11 - عادل الأحد 23 غشت 2020 - 13:30
الدولة هي المسؤولة على كل هذا ملي دار العيد الكبير. هادشي مسؤولية الدولة راه كلشي واضح المواطن المقهور غير مسؤول
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-6
12 - مواطن الأحد 23 غشت 2020 - 13:30
اللهم انا نسالك اللطف فيما جرت به المقادير
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12
13 - سودور الأحد 23 غشت 2020 - 13:31
يجب تطبيق تعليمات الملك حرفيا للخروج بهده الازمة لقد اعطاكم الملك كل ما تحتاجونه لكن الشعب الغبي لا يطبق تعليمات الملك , شعب يستحق العقاب لكي يستجيب للملك و يتبع توجيهاته الحكيمة و الجليلة و الجميلة
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-12
14 - عبدالحق الأحد 23 غشت 2020 - 13:31
"وهمت الإجراأت المتخذة بهذه المناطق المستهدفة إغلاق المحلات التجارية للقرب والمراكز التجارية الكبرى على الساعة الثامنة" .
بحال الى كورونا كتخرج اكثر فى اليل.
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-4
15 - Adam الأحد 23 غشت 2020 - 13:32
اشكالية المسؤولين المغاربة هي انهم يتعاملون مع وضعية الجاءحة في أقاليم وجهات المغرب كما لو انها متشابهة... ولذلك فهم يعممون ما تعيشه البيضاء ومراكش وطنجة وفاس ..على كل اقاليم وارياف المغرب فلايعقل مثلا ان يخرج وزير التربية الوطنية بقرار يثير الغموض والأرتباك والشك والريبة بخصوص استراتيجية دخوله المدرسي
فأرياف الفيافي وأعالي الجبال ذات الأعداد القليلة من المتعلمين عايها ان تكيف تعليمها مع الطريقة الحضورية والا ضاع تلك الأجيال لانها تفتقر للمعدات
اما المناطق ذات الأصابات الضعيفة فدخولها المدرسي يستوجب الدمج بين التعليم الحضوري و التعليم عن بعد رغم ضعف مردوديته
أما الأقطاب الحضرية الكبرى فالتعليم فيها يستوجب التعليم عن بعد نظرا للكثافة العددية للساكنة
ويبقى خيار التفويج والتناوب وتخفيف الوحدات وتقليص الزمن المدرسي والغاء المواد الثانوية تبعا لكل شعبة من ضروريا المرحلة الراهنة ...لكن رغم ذلك مادمنا نتابع اعلاما يطبل ويزمر ومجتمع مدني سلبي غير قادر على ابداء الرأىء الواقعي البعيد عن المحاباة فأننا لامحالة سنعيش العبث مع هؤلاء المسؤولين وغيرهم
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7
16 - محمد الأحد 23 غشت 2020 - 13:32
مادا تنتضون لماذا لا تغلقون صالونات الحلاقة والمقاهي
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-2
17 - الوجدي1 الأحد 23 غشت 2020 - 13:33
الله إعاونهم؛ الإنسان خاصو يحترم التعليمات بدون ما حتى تجي السلطة تراقبو عاد يلتزم؛ خاصة يكون الضمير و الوعي و حب الوطن باش هاذشي يتحقق و لكن مع الأسف كاينين شي واحدين ما عندهم حتى ذرة من هاذشي
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0
18 - اسماعيل والحاج الأحد 23 غشت 2020 - 13:36
التوفر على رخصة للتنقل(باستثناء المرض) غير مجدي مالم يراقب عنوان الركاب بالسيارة الموجود على البطاقة الوطنية .اذ يمكن انطلاقهم من احدى الأحياء او احد النقط الموبوءة المشار إليها ونقلها إلى مناطق او مدن مجاورة .وذلك قصد التخفيف على السلطة الصحية وعلى السكان. الاخظ هنا مثلا في الجديدة توافد عدد هائل للسيارات من مراكش و الدارالبيضاء والمناطق المجاحورة(الف مرحبا ونتمنى السلامة للجميع )ولكن الجديدة بدات تسجل ارتفاعا في الاصابات خلال الأيام الأخيرة. نسال الله اللطف.
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2
19 - المصمودي الأحد 23 غشت 2020 - 13:41
أنا لا اعرف ماذا تعني ان السلطة تشدد المراقبة في الوقت الذي يتطور فيه الوباء و يزداد عدد الضحايا و الموتى كل يوم الم نقل كل ساعة ...
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4
20 - Abdou الأحد 23 غشت 2020 - 13:43
قتلونا بالهدرة الخاوية و التمثيل انا و الزوجة مصابين و عندي ثلاث اطفال واحد باينة عليه الاعراض يومين وانا كنعيط 141 مكيجوبوش 300 مكيجوبوش الصحة علموا الولاية 2 مرات اتصلت بالولايات البارح قالولي حنا نوصلو الخبر المسؤول و هو يتصرف الى حدود هاته الاسطر لا تدخل و الطفل يعاني و يقلك الحالة فطنجة تحسنت لا حول ولا قوة الا بالله واش اعباد الله هدو مكيقلبوش على الواحد يهز ولدو ويمشي لمستشفى عمومي بدعوى مرض عادي و نعاديو عباد الله حسبي الله ونعم الوكيل فهد المسؤولين
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6
21 - casaoui الأحد 23 غشت 2020 - 13:45
المراقبة الحقيقية هو الفحص و العزل. أم الوزارات في هذه الظروف هي وزارة الصحة. أين هي؟ ماذا أعدت؟
أين صفقة كوريا الجنوبية؟ ماذا ينتظر الناس للمطالبة بالفحص في مناطق البؤر؟ باغيين تموتوا بالسكوتي؟ إلاَ كان شي ماتش كلشي كايْغَوت؟ فين أهي التيفو؟
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2
22 - ملاحظ الأحد 23 غشت 2020 - 13:50
تعاليق تبين ان الجهل متمكن جدا في اغلب شبابنا َالمعلق رقم سبعةَ يقول مناعة القطيع كلمة سهلة لكن عواقبها صعبة حتى الدول المتقدمة لم تقدر عليها لانها تحتاج الى طاقة كبيرة في المستشفيات يعني انك تغامر بخمسين في المئة من السكان على الاقل لتحصل على هذه المناعة. البعض يتحدث عن ان الموت بكروونا افضل من قطع الرزق ما هذا الهراء عندما تعرض نفسك للوباء وتسقط من اين ياتيك الرزق. الم يعش الانسان حالات مجاعات وامراض على الجميع التحلي بالصبر انها ضائقة ستفوت باذن الله. الصبر والتعاون والالتزام بالنصائح الطبية.
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1
23 - Imrane الأحد 23 غشت 2020 - 13:55
الى صاحب التعليق رفم 13 سودور
تتكلم وكانك ملاك وربما انت اول خارقين القانون والمتهورين
اما تعليمات صاحب الحلالة لا يحتاج المغاربة للعقاب من احل احترامها فمند القدم المغاربة جنود مجندين وراء صاحب الجلالة طواعية
تعلم تتكلم قبل ما تهدر
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0
24 - Observateur الأحد 23 غشت 2020 - 13:58
De telles mesures sont louables
Mais la question qui reste
Pourquoi ne pas mobiliser des patrouilles en civil pour adresser des PV aux contravenants de port de masques ou de distanciation sociale.
Au lieu de fatiguer les agents dans les barrages eux qui ont enduré durant des mois de mobilisation.
Il est temps de passer a la fermeté c est le seul langage que l on comprend au Maroc.
Pour ceux qui parlent Droits de l'homme il faut aussi ne pas omettre le droit a la vie
des innocents
Ca sert a rien de parler Aid kbir trois semaines se sont deja écroulées si c c'était uniquement la fete la courbe devait baisser a partir du 20 Aout.
Il faut etre responsable aujourd'hui
C'est la culture de l l'engagement de l l'hygiène qui manque à notre société
Franchement combien de temps nécessiterait le fait de se laver les mains 10 fois par jours.
C'est pas plus que 20mn.
Le problème c'est nous
Notre manière de penser que la loi c est pour les autres
Cet égoïsme on le pait cher
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-1
25 - Nabil الأحد 23 غشت 2020 - 14:02
الله يحد الباس و يبعد عنا هذا الوباء.
Aussi il faut reconnaître sérieusement que notre état a commis une grande erreur c'est qu'elle n'a pas annulé el aid kbir.
Cette fete est la cause principale dans la propagation accrue du virus.
Svp pourquoi personne ne parle de cette faute impardonnable qui a causé un nombre élevé des cas de contamination.
Ils disent que el aid aide les fellahs a commercialiser sa marchandise.,mais excusez moi les résultats sont néfastes,l'état peut subventionner ces agriculteurs et annuler cette fete qui nous a couté tres cher mes chers lecteurs.
Pour résoudre les problèmes,il faut d'abord reconnaître l'origine du problème et aller tout droit aux solutions.
Je repete ma remarque :el aid est la cause principale de cette catastrophe,pourquoi on culpabilise plus les décideurs ne pas oser annuler la fete d aid,ajoutons à cela,la majorité écrasante .
des marocains ont été pour l annulation d aid kbir.
Cordialement.
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0
26 - واحد من لمداويخ الأحد 23 غشت 2020 - 14:06
استراتيجية التي ماشي بها المغرب غير فعالة

العنف يولد العنف

بالزرواطة و برامج الكلاخ المواطن ما يفهم والو

كلختم الشعب فاحصدوا ما زرعتم

يجب التفكير في استراتيجية فعالة : وإعادة تربية الشعب ببرامج تثقيفية وغياب الزرواطة من الشوارع ومنع برامج الخراب في التلفاز مثل الرقص والغناء 24/24

الشعب المسكين يفضل الموت بالكورونا ولا جوعا

أما إذا كان تكليخ الشعب مفروض عليكم هن الخارج هذا شيئ آخر
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-1
27 - عبدو الأحد 23 غشت 2020 - 14:09
بغيت غير نفهم ها هما سدو مع 8 واش كورونا كتفيق مع 8 كتنعس في الصباح راه الحماق هذا بغيتو ديرو الحجر الصحي بحال الدول الأخرى اللي قادة براسها وفروا للمغاربة الأكل والشرب والماء والضوء فابور بحال إيطاليا الناس دارت الحجر الصحي والدولة تكلفت بكلشي ومع ذلك عطاتهم لفلوس وخافت على الشعب من الأثر النفسي داخل البيوت انتما الشعب مقهور بالجوع الموظفين قطعت ليهم من الأجرة بزز منهم المواطنين عطيتهم جوج ريال باليمنى خديتهم باليسرى زدتو عليه الماء والضوء والكراء وخرج من الخدمة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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28 - بالوما الأحد 23 غشت 2020 - 14:13
شاطئ بالوما كيصفر حتى السكان الاصلين كالسين فديورهم
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