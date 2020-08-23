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كُتّاب وآراء
السلطة تشدّد عمليات مراقبة "بؤر الجائحة" في العاصمة الاقتصادية
تشن السلطة المحلية، خلال نهاية الأسبوع الجاري، حملة واسعة النطاق في العاصمة الاقتصادية للمملكة، من أجل الحرص على إغلاق المحلات التجارية والمقاهي في الوقت المحدد لها.
فقد شرعت المصالح الإدارية المختصة بالدار البيضاء في مراقبة مدى احترام توقيت الإغلاق الليلي، المحدد في الثامنة مساءً؛ وهو ما يمكن ملاحظته في كل من "عين السبع" و"آنفا".
وقاد أعوان السلطة هذه الحملة المحلية في "المناطق الموبوءة" بالدار البيضاء، تبعاً للبلاغ الحكومي الذي شدّد الإجراءات الاحترازية في الأحياء التي تعرف قفزة كبيرة على مستوى أعداد الإصابات بـ "كورونا".
وطالبت السلطات العمومية سكان هذه المناطق بلزوم المنازل في الفترة المقبلة، والحرص على ارتداء الكمامة واحترام مسافة الأمان، قصد تطويق البؤر العائلية التي تسببت في "تدهور" الوضعية الوبائية.
وفي سياق متصل، قام والي جهة الدار البيضاء، بمعية والي أمن الجهة، بزيارة تفقدية إلى مجموعة من الشواطئ التي تقرر إغلاقها، السبت، بغية الاطلاع على مدى أجرأة التوجيهات الحكومية.
وتعيش مدينة الدار البيضاء استنفاراً شاملا طوال الفترة الأخيرة، نتيجة الارتفاع غير المسبوق في أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، حيث أرجعت السلطات المعنية الحجر الجزئي ببعض المناطق السكنية.
وأشار البلاغ الحكومي إلى أنه تقرر على مستوى مدينة الدار البيضاء إغلاق شواطئ الدار البيضاء ودار بوعزة و"بالوما" بعين حرودة، وإغلاق الحمامات بمجموع تراب المدينة.
كما تم الإبقاء على إجراءات التشديد التي اتخذت مؤخرا، والتي شملت إغلاق مداخل وأجزاء من حيّين بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، وحي واحد ودوار واحد بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي.
وشملت إجراءات التشديد أيضا زقاقين بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، و7 أحياء وشوارع وأزقة بعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، و3 أزقة بعمالة مقاطعات ابن مسيك، وحيين بعمالة مقاطعات مولاي رشيد.
وهمت الإجراءات المتخذة بهذه المناطق المستهدفة إغلاق المقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى المحلات التجارية للقرب والمراكز التجارية الكبرى على الساعة الثامنة مساء، وإغلاق أسواق القرب انطلاقا من الساعة الرابعة مساء، وإغلاق الحمامات وصالونات التجميل، ومنع نقل مباريات كرة القدم بالمقاهي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
لكي يمر الحجر ااجزءي في احسن الظروف يجب كدلك إغلاق المصانع و المعامل و اخص بالدكر المصانع المتكتلة في الحي الصناعي بعكاشة و قرب ملعب العربي الزاولي.و شارع الشفشاوني كيف يعقل معامل لا تحترم الشروط الخاصة بها في فترة الجاءحة ناهيك عن البنايات كأنها سجون نوافد بشبابيك حديدية و أبواب مصفحة لا تهوية لا ظروف اشتغال تحفظ كرامة البروليتاريا.مصنع يتم إنشاؤه بالملايير و لا يحتوي على قاعة من 20متر للاكل مجهزة بفرن تسخين و طاولات و كراسي تجد العمال يفترشون الكارتون خارج المصنع و يتناولون خبر اسود معجون بالطبقية و سادية الباطرونا و لكن كل اللوم على النقابات التي باعت الماتش في النوادي الليلية و الحفلات الحمراء في الفنادق و المنتجعات من أجل عيون الباطرونا .و حسبي الله و نعم الوكيل .
بحال الى كورونا كتخرج اكثر فى اليل.
فأرياف الفيافي وأعالي الجبال ذات الأعداد القليلة من المتعلمين عايها ان تكيف تعليمها مع الطريقة الحضورية والا ضاع تلك الأجيال لانها تفتقر للمعدات
اما المناطق ذات الأصابات الضعيفة فدخولها المدرسي يستوجب الدمج بين التعليم الحضوري و التعليم عن بعد رغم ضعف مردوديته
أما الأقطاب الحضرية الكبرى فالتعليم فيها يستوجب التعليم عن بعد نظرا للكثافة العددية للساكنة
ويبقى خيار التفويج والتناوب وتخفيف الوحدات وتقليص الزمن المدرسي والغاء المواد الثانوية تبعا لكل شعبة من ضروريا المرحلة الراهنة ...لكن رغم ذلك مادمنا نتابع اعلاما يطبل ويزمر ومجتمع مدني سلبي غير قادر على ابداء الرأىء الواقعي البعيد عن المحاباة فأننا لامحالة سنعيش العبث مع هؤلاء المسؤولين وغيرهم
أين صفقة كوريا الجنوبية؟ ماذا ينتظر الناس للمطالبة بالفحص في مناطق البؤر؟ باغيين تموتوا بالسكوتي؟ إلاَ كان شي ماتش كلشي كايْغَوت؟ فين أهي التيفو؟
تتكلم وكانك ملاك وربما انت اول خارقين القانون والمتهورين
اما تعليمات صاحب الحلالة لا يحتاج المغاربة للعقاب من احل احترامها فمند القدم المغاربة جنود مجندين وراء صاحب الجلالة طواعية
تعلم تتكلم قبل ما تهدر
Mais la question qui reste
Pourquoi ne pas mobiliser des patrouilles en civil pour adresser des PV aux contravenants de port de masques ou de distanciation sociale.
Au lieu de fatiguer les agents dans les barrages eux qui ont enduré durant des mois de mobilisation.
Il est temps de passer a la fermeté c est le seul langage que l on comprend au Maroc.
Pour ceux qui parlent Droits de l'homme il faut aussi ne pas omettre le droit a la vie
des innocents
Ca sert a rien de parler Aid kbir trois semaines se sont deja écroulées si c c'était uniquement la fete la courbe devait baisser a partir du 20 Aout.
Il faut etre responsable aujourd'hui
C'est la culture de l l'engagement de l l'hygiène qui manque à notre société
Franchement combien de temps nécessiterait le fait de se laver les mains 10 fois par jours.
C'est pas plus que 20mn.
Le problème c'est nous
Notre manière de penser que la loi c est pour les autres
Cet égoïsme on le pait cher
Aussi il faut reconnaître sérieusement que notre état a commis une grande erreur c'est qu'elle n'a pas annulé el aid kbir.
Cette fete est la cause principale dans la propagation accrue du virus.
Svp pourquoi personne ne parle de cette faute impardonnable qui a causé un nombre élevé des cas de contamination.
Ils disent que el aid aide les fellahs a commercialiser sa marchandise.,mais excusez moi les résultats sont néfastes,l'état peut subventionner ces agriculteurs et annuler cette fete qui nous a couté tres cher mes chers lecteurs.
Pour résoudre les problèmes,il faut d'abord reconnaître l'origine du problème et aller tout droit aux solutions.
Je repete ma remarque :el aid est la cause principale de cette catastrophe,pourquoi on culpabilise plus les décideurs ne pas oser annuler la fete d aid,ajoutons à cela,la majorité écrasante .
des marocains ont été pour l annulation d aid kbir.
Cordialement.
العنف يولد العنف
بالزرواطة و برامج الكلاخ المواطن ما يفهم والو
كلختم الشعب فاحصدوا ما زرعتم
يجب التفكير في استراتيجية فعالة : وإعادة تربية الشعب ببرامج تثقيفية وغياب الزرواطة من الشوارع ومنع برامج الخراب في التلفاز مثل الرقص والغناء 24/24
الشعب المسكين يفضل الموت بالكورونا ولا جوعا
أما إذا كان تكليخ الشعب مفروض عليكم هن الخارج هذا شيئ آخر