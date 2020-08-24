هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين في المغرب

هسبريس من الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك المناطق الجنوبية، والجنوب الشرقي ومنطقة سوس والشياضمة والسايس والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط وولماس والسهول الداخلية الشمالية والوسطى.

وستتشكل سحب منخفضة وأحيانا كثيفة على الواجهة المتوسطية والسواحل الشمالية والوسطى، حيث ستكون مصحوبة بكثل ضبابية محلية.

وسيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة فوق كل من مرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة والجنوب الشرقي ومحليا جنوب المنطقة الشرقية، مما سيهيئ الفرصة لنزول قطرات مطرية أو زخات رعدية. فيما سيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية ومحليا بالجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الشمالي بالسواحل والسهول الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة القوة من القطاع الشرقي وأحيانا من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب ضعيفة الى معتدلة من القطاع الشمالي أومن الغرب أحيانا بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 30 و35 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وبجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و29 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول المتواجدة غرب الأطلس والسهول الوسطى وهضاب الفوسفاط والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و23 درجة بالسهول الشمالية والريف والأطلس المتوسط والأطلس الصغير والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و19 درجة بالأطلس الكبير.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 43 و48 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وبجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، وداخل منطقة سوس، وما بين 39 و44 درجة بالجنوب الشرقي، والسهول الشمالية والوسطى والسايس والريف الغربي وهضاب الفوسفاط والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و39 درجة بكل من الساحل المتوسطي، والسفوح الجنوبية الشرقية وفيما تبقى من منطقة الريف والمنطقة الشرقية وسهول المحيط الأطلسي وجوار السواحل الجنوبية، وستكون ما بين 24 و31 درجة على السواحل، ومرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والدار البيضاء وهائج الى قوي الهيجان بالجنوب.