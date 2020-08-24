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السلطات توزع الكمامات وتحسّس ساكنة سيدي قاسم

السلطات توزع الكمامات وتحسّس ساكنة سيدي قاسم
هسبريس من الرباط
الاثنين 24 غشت 2020 - 06:16

قامت السلطات المحلية بإقليم سيدي قاسم، بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني، بإطلاق حملة واسعة لتحسيس ساكنة الإقليم وحثها على احترام القواعد الاحترازية والتدابير الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح بيان صحافي توصلت به هسبريس أن هذه الإجراءات تشمل حملة واسعة النطاق انطلقت يوم الأربعاء الماضي، إثر اجتماع انعقد بمقر العمالة برئاسة عامل الإقليم مع الجمعيات النشيطة بالمنطقة، لتوزيع الكمامات الوقائية مجانا على المواطنين بالوسطين الحضري والقروي.

وأضاف المصدر ذاته أن الحملة تستهدف كافة الأسواق الأسبوعية بالإقليم، من أجل تذكير الساكنة بأهمية احترام الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات المختصة للتصدي لهذه الجائحة، ولا سيما ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى النظافة والتعقيم.

وأوضح البيان أنه تم كذلك وضع يافطات تحسيسية تحث السكان على إلزامية ارتداء الكمامات، واحترام مسافات التباعد الاجتماعي بالفضاءات والأماكن العمومية.

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