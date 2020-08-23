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الرئيسية | جهات | قرارات زجرية تطال محلات وجبات سريعة بالمضيق

قرارات زجرية تطال محلات وجبات سريعة بالمضيق

قرارات زجرية تطال محلات وجبات سريعة بالمضيق
أيوب صدور من تطوان
الأحد 23 غشت 2020 - 20:05

أقدمت السلطة المحلية بمدينة المضيق على إغلاق 3 محلات للوجبات السريعة، لعدم امتثال مسؤوليها لتوصيات اللجنة الإقليمية للمراقبة واليقظة الصحية، خاصة في هذه الظرفية الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه الحملة، التي قام بها قائد الملحقة الإدارية الأولى، بعدما تبين أن مطاعم ومقاه عدة لا تحترم شروط النظافة والإجراءات الوقائية التي أوصت بها السلطات، من قبيل استعمال المعقمات بمداخل المحلات واحترام مسافة التباعد الاجتماعي بين الطاولات، بالإضافة إلى شروط السلامة والنظافة.

واتخذت السلطة المحلية قرارات الإغلاق لمدة 48 ساعة في حق 3 محلات للوجبات السريعة، داعية مسيريها إلى ضرورة تسوية وضعيتهم باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية المعمول بها قبل استئناف نشاطهم التجاري.

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